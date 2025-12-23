Τσίπρας για Μητσοτάκη: «Ας αρχίσει να γράφει κι αυτός βιβλίο, δεν τον βλέπω για τρίτη 4ετία»

Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη», αναπτύσσοντας σκέψεις για τη δημοκρατία, τη σημερινή πολιτική συγκυρία, τα κοινωνικά αδιέξοδα αλλά και τη δική του κυβερνητική εμπειρία.

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει ένα «σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής», μια υπέρβαση της σημερινής πολιτικής στασιμότητας, «ελλοχεύει ο κίνδυνος η κοινωνική δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε τροφή για την ακροδεξιά και την αντιπολιτική».

«Η νέα διαχωριστική γραμμή δεν είναι ιδεολογική»

Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η σύγχρονη πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτυπωθεί πλέον με τους παραδοσιακούς όρους Δεξιάς-Αριστεράς, αλλά διαμορφώνεται γύρω από μια καθαρή κοινωνική διαχωριστική γραμμή.

Όπως ανέφερε, αυτή βρίσκεται ανάμεσα σε «εκείνους που παλεύουν για το κοινό καλό» και «εκείνους που παλεύουν για να αυγατίσουν τα πλούτη τους», κάνοντας λόγο για σύγκρουση της κοινωνικής πλειοψηφίας με την ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κοινωνία οφείλει να αποκτήσει «μια άλλη συλλογική ευθύνη» και ενεργή συμμετοχή, προκειμένου αυτό το δίπολο να αποκτήσει πολιτικό περιεχόμενο.

Από τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την «άλλη Ελλάδα»

Αναφερόμενος στην καθημερινή πολιτική πραγματικότητα, έκανε λόγο για μια επικίνδυνη κανονικοποίηση της διαφθοράς, φέρνοντας παραδείγματα όπως τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποθέσεις καταχρήσεων επιδοτήσεων και «τη γνωστή εικόνα της κυρίας με τη Φεράρι που παίρνει όλα τα Τζόκερ», σε αντιδιαστολή με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

«Συχνά λέμε “έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, αυτή είναι η Ελλάδα”», σημείωσε, για να αντιπαραθέσει το παράδειγμα της γιαγιάς στο Μεσολόγγι, που δώρισε όλη της την περιουσία για την αγορά ασθενοφόρου για την πόλη της. «Εκεί πρέπει να πούμε: αυτή είναι η Ελλάδα. Και να το πούμε με υπερηφάνεια», τόνισε.

Αυτοκριτική για το 2015 και αποτίμηση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν απέφυγε την αυτοκριτική για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενος ότι «έγιναν λάθη, τα οποία χωρίς δισταγμό αναφέρω και κριτικάρω». Παράλληλα, όμως, υποστήριξε ότι υπάρχει και «το γεμάτο μέρος του ποτηριού».

Όπως είπε, «αυτοί που χαρακτηρίστηκαν ερασιτέχνες και ακατάλληλοι το 2015, έβγαλαν τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια», σε αντίθεση –όπως υποστήριξε– με εκείνους που κυβέρνησαν την περίοδο 2010-2015 και «παρέδωσαν τη χώρα χωρίς χρήματα στα ταμεία και στο έλεος του ΔΝΤ».

Βολές κατά Μητσοτάκη

Σφοδρή κριτική άσκησε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «κάποια στιγμή θα πρέπει κι εκείνος να γράψει ένα βιβλίο», στο οποίο –όπως ανέφερε– θα εξηγεί «πώς οδήγησε τη χώρα στην κατάρρευση του κράτους δικαίου και σε καθεστώς ανυποληψίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ζήτησε απαντήσεις για τις υποκλοπές μέσω Predator, τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για τη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι δεν βλέπει τρίτη κυβερνητική θητεία για τον σημερινό πρωθυπουργό.

Πηγή: ethnos.gr