Ο γαλάζιος Ανεστίδης που μιλούσε με το Μαξίμου και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που δεν μιλιούνται

Ο Κώστας Ανεστίδης έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων ημερών, καθώς η περίπτωσή του βολεύει απόλυτα την κυβέρνηση να διαδίδει ότι στα μπλόκα υπάρχουν και «ωφελούμενοι» από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό βέβαια που ξεχνά να πει η κυβέρνηση είναι πως ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, που πρωτοστάτησε στα αγροτικά μπλόκα των Μαλγάρων και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπως έτσι «δένει» και ο ισχυρισμός του Ανεστίδη πως μιλούσε απευθείας με το Μαξίμου τις τελευταίες μέρες προκειμένου να πείσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο.

Η υπόθεση του Κώστα Ανεστίδη, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της δικογραφίας, έχει ήδη πάρει πολιτική διάσταση. Η χρονική στιγμή των διώξεων, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη στοχοποίησή του από ΜΜΕ που κινούνται στον άξονα της κυβέρνησης, δημιουργεί την εντύπωση στοχευμένης προσπάθειας αποδυνάμωσης του αγροτικού μετώπου. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο πολιτικά.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr