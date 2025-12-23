Μητσοτάκης: Με νέα μηνύματα για τους αγρότες σήμερα στο υπουργικό - Με ποια νομοσχέδια κάνει «ποδαρικό» το 2026

Βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026 θα παρουσιάσει - σύμφωνα με πληροφορίες - ο πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το 2025 γίνεται σε μια περίοδο που κυριαρχεί στην επικαιρότητα το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από την κυβέρνηση δε θέλουν να παραμείνουν σε μία μονοθεματική ατζέντα, αλλά επιδιώκουν να «τρέξουν» μια σειρά νομοσχεδίων, τα οποία θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση.

Ωστόσο είναι δεδομένο πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο αγροτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά αυτή θα γίνει με το βλέμμα στην κοινωνία και στις γιορτές και το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει είναι πως δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο.

Αυτό που επισημαίνεται από το Μαξίμου είναι πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και μια σειρά θεμάτων μπορούν να συζητηθούν. Ωστόσο σημειώνεται πως δεν μπορεί να γίνουν δεκτές μαξιμαλιστικές θέσεις και κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Ανάλογα μηνύματα αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου ο πρωθυπουργός σήμερα, εστιάζοντας σε μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί. Την ίδια στιγμή κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν πως «είναι στο χέρι των αγροτών να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις, ταλαιπωρούν την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν όλοι χαμένοι, και οι ίδιοι».

Από την κυβέρνηση υπενθυμίζεται πως φέτος έχουν ήδη καταβληθεί 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκατομμυρίων έως το τέλος του έτους. Όπως επισημαίνεται υπάρχει μία αύξηση των επιδοτήσεων κατά 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Πώς απαντά η κυβέρνηση στα αγροτικά αιτήματα

Κυβερνητικά στελέχη λένε πως από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και υπό επεξεργασία ή συζήτηση βρίσκονται 4 αιτήματα. Ωστόσο 7 αιτήματα (όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές ή η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας) δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά

Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν πως στο αγροτικό ρεύμα έχει γίνει η μέγιστη δυνατή παρέμβαση και στόχος είναι να βρεθεί λύση αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και των δεσμεύσεων που υπάρχουν για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης θα προχωρήσει η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Όπως επισημαίνεται πρόθεση είναι να ενισχυθεί το αγροτικό εισόδημα μέσω της ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ακόμα πως οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 160 εκατομμύρια, χρήματα που μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγές και προϊόντα που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα. Για παράδειγμα αναγνωρίζεται πλήρως η δύσκολη κατάσταση σε βασικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το βαμβάκι, που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλές τιμές.

Όσον αφορά στις έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις, κυβερνητικές πηγές λένε πως «τις όποιες διώξεις ή τους όποιους ελέγχους δεν τους κάνει η Κυβέρνηση. Γίνονται από τις αρμόδιες αρχές: από την Εισαγγελία, από τη Δικαιοσύνη και οι έλεγχοι διενεργούνται από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες». Προσθέτουν πως « το μόνο το οποίο υπάρχει είναι μια ξεκάθαρη εντολή, ως προς το θέμα των ελέγχων: να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα και να μην παίρνουν παραπάνω όσοι δεν δικαιούνται. Και αυτό εφαρμόζεται».

Τα νομοσχέδια στο σημερινό υπουργικό

Βήμα- βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026 θα παρουσιάσει - σύμφωνα με πληροφορίες - ο πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση στο υπουργικό συμβούλιο. Με την κυβέρνηση να μιλά για κάλπες το 2027 στόχος είναι μέσα στο 2026 να σταλεί το μήνυμα πως δεν υπάρχει… κόπωση αλλά δίνεται έμφαση σε μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων.

Η σημερινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής. Εκεί θα δίνεται μια σαφής εικόνα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για το 2026, ενώ τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στο σημερινό υπουργικό είναι και αυτά που θα πάρουν το δρόμο για τη Βουλή τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς.

Ειδικότερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν στο υπουργικό το νομοσχέδιο για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα υπουργεία.

Πηγή: ethnos.gr