Ο Λυκουρέντζος που έστειλε στην ώρα τους τις οφειλές, ο «υστερικός» Καιρίδης και οι «σοφοί» της Καρυστιανού

Ο γαλάζιος τσακωμός ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη, που είναι πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, και του Θανάση Δαβάκη, υφυπουργού Άμυνας, για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση της Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα, έχει ανοίξει έναν άγριο παρασκηνιακό πόλεμο από το Πεντάγωνο.

«Ο Καιρίδης είναι υστερικός και δεν υπήρχε λόγος να κάνει φασαρία», άκουγα να λένε κάποιοι στη Μεσογείων, ενώ αποδίδουν τον βουλευτή πως «θέλει να κάνει ηρωική έξοδο, επειδή δεν θα ξαναβγεί βουλευτής στο Βόρειο Τομέα».

Δεν θέλω να πάρω θέση σε μια κόντρα που δεν με ενδιαφέρει, αλλά απλά θα σημειώσω πως ο Δαβάκης εκ της θέσεώς του δεν δικαιούται να «επαναφέρει στην τάξη» κανέναν στη Βουλή.

Είναι εκεί για να δέχεται βολές και να απαντάει, όχι να παριστάνει τον δάσκαλο.

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