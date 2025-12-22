Ο Λυκουρέντζος που έστειλε στην ώρα τους τις οφειλές, ο «υστερικός» Καιρίδης και οι «σοφοί» της Καρυστιανού

«Ο Καιρίδης είναι υστερικός και δεν υπήρχε λόγος να κάνει φασαρία», άκουγα να λένε κάποιοι στη Μεσογείων, ενώ αποδίδουν τον βουλευτή πως «θέλει να κάνει ηρωική έξοδο, επειδή δεν θα ξαναβγεί βουλευτής στο Βόρειο Τομέα».
Δεν θέλω να πάρω θέση σε μια κόντρα που δεν με ενδιαφέρει, αλλά απλά θα σημειώσω πως ο Δαβάκης εκ της θέσεώς του δεν δικαιούται να «επαναφέρει στην τάξη» κανέναν στη Βουλή.
Είναι εκεί για να δέχεται βολές και να απαντάει, όχι να παριστάνει τον δάσκαλο.
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