Από τα μπλόκα τα… κάλαντα των αγροτών - Τι απαντά η κυβέρνηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Από το Μαξίμου αναζητούν τρόπο για να αρθεί το αδιέξοδο, ωστόσο αναγνωρίζεται πως πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα.

Να μείνουν για όσο χρειαστεί στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι οι αγρότες, που σκοπεύουν να κάνουν γιορτές με τα τρακτέρ στο δρόμο. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι πως δεν θα κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν μια σειρά αιτημάτων, ενώ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο. Για τις ημέρες των εορτών οι αγρότες έχουν πει πως δεν θα εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών και θα υπάρξουν και κάποιες στοχευμένες δράσεις (π.χ. συμβολικό άνοιγμα των διοδίων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου).

Την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση εκπέμπουν μια σειρά από μηνύματα, σημειώνοντας πως λένε « ναι» στο διάλογο αλλά « όχι» σε μαξιμαλιστικά αιτήματα και σε κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα επιχειρείται να τονιστούν οι επιπτώσεις από τα μπλόκα, με το βλέμμα στραμμένο σε κοινωνικές ομάδες που μπορεί να βλέπουν θετικά κάποια από τα αγροτικά αιτήματα αλλά δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

«Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο» σημείωσε χθες ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση υπογράμμισε «και αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεπτούν για τις γιορτές. Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους».

Από την κυβέρνηση σημειώνουν πως από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση. Προσθέτουν πως μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

«Εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει «να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε», όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει. Ούτε και θα μπορούσαμε ποτέ να συναινέσουμε σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Το επόμενο διάστημα από το «γαλάζιο» στρατόπεδο σκοπεύουν να εντείνουν τα βέλη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως καταθέτουν ακοστολόγητες προτάσεις. Άλλωστε από τη Ν.Δ. επιμένουν να ποντάρουν σε ένα αφήγημα σταθερότητας και επομένως με τον τρόπο αυτό θέλουν να προσεγγίσουν ένα ακροατήριο που δεν θέλει περιπέτειες.

Από το Μαξίμου αναζητούν τρόπο για να αρθεί το αδιέξοδο, ωστόσο αναγνωρίζεται πως πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες, επισημαίνοντας πως μπορούν να συζητηθούν και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Όσον αφορά στο ρεύμα από την κυβερνητική πλευρά επισημαίνεται πως η Ελλάδα διαθέτει ήδη από τα χαμηλότερα τιμολόγια στην Ευρώπη για τους αγρότες, με προσπάθεια να μειωθεί περαιτέρω, αν και αναγνωρίζεται ότι ο στόχος των 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα είναι δύσκολος. Προσθέτουν πως σχετικά με το πετρέλαιο, έχει βρεθεί λύση σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και η επιστροφή του ΕΦΚ θα υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις κινήσεις που ξεδιπλώνονται σταδιακά ευρύτερα στο φορολογικό πεδίο.

Τι λέει η κυβέρνηση για τις δημοσκοπήσεις

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο κάθε άλλο παρά απαρατήρητο περνά το γεγονός πως στις δημοσκοπήσεις η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δείχνει να στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών. Είναι ενδεικτικό πως οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες - σύμφωνα με την MRB - απαντάνε πως είναι («σίγουρα» ή «μάλλον») δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 71,2% χαρακτηρίζει («σίγουρα» ή «μάλλον») δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις. Αλλα και σύμφωνα με την Metron Analysis οκτώ στους δέκα λένε πως είναι «δίκαια» τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 63% λέει πως «είναι δικαιολογημένη» η μορφή κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει οι αγρότες, δηλαδή το κλείσιμο των δρόμων.

Χθες σε ερώτηση για τα ευρήματα των μετρήσεων απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι η διατύπωση των ερωτημάτων στις δημοσκοπήσεις παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς άλλο είναι να δηλώνει κάποιος θεωρητικά τη στήριξή του στους αγρότες και άλλο να βιώνει στην πράξη την ταλαιπωρία, όπως πολύωρες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Η ουσία βρίσκεται στην ισορροπία μεταξύ κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής ευθύνης, είπε και συμπλήρωσε πως η πολιτική «είναι η τέχνη του εφικτού».

Πηγή: ethnos.gr

