«Ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, αλλά δεν γρονθοκόπησα κανέναν» λέει ο Παππάς παρά τις μαρτυρίες

Εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς ο οποίος ήταν άφαντος από το βράδυ της Τρίτης (16/12/25) μετά την επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά στο Mega ο Νίκος Παππάς ισχυρίζεται ότι ο δημοσιογράφος τον προκάλεσε, ότι δεν γνωρίζονται αλλά και ότι δεν τον γρονθοκόπησε, ούτε τον χτύπησε από πίσω.

Ο Νίκος Παππάς ισχυρίζεται επίσης ότι (παρότι δεν γνωρίζονται) του είπε κάτι πολύ προσωπικό και τον εξαγρίωσε.

Ο ευρωβουλευτής, όπως περιέγραψε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Buongiorno, δεν γρονθοκόπησε ποτέ τον δημοσιογράφο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όμως τον χτύπησε, πράξη για την οποία δεν είναι περήφανος.

Σχετικά με το αν έδειρε τον δημοσιογράφο και την ατάκα που επικαλείται ότι του είχε πει ο Νίκος Παππάς, ο πρώην μπασκετμπολίστας είπε: Κοίτα πως είμαι και κοίτα πώς είναι, σχολιάζοντας την σωματική του διάπλαση.

«Δεν έφυγα και δεν φυγαδεύτηκα ποτέ είπε ο Νίκος Παππάς που όπως ανέφερε μετά το περιστατικό ψήφισε στο ευρωκοινοβούλιο. Την ώρα που είπα ότι θα καλέσω εγώ την αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε. Ζητάω συγγνώμη από όλους για αυτή την πράξη. Καταδικάζω την πράξη μου και ντρέπομαι».

Στο τέλος είπε ότι «και τα καλύτερα παιδιά έχουν αδυναμίες» και έφερε ως παράδειγμα τον Διαμαντίδη «που είναι καλό παιδί και έφτυνε αντιπάλους».

Πηγή: newsit.gr