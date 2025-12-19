Η σιωπή του Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η περίεργη απάντηση του Φάμελλου για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ

Τέσσερα κεντρικά πρόσωπα του Μαξίμου την εποχή που γινόταν ο κακός χαμός με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Άκης Σκέρτσος, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιώργος Μπρατάκος, βρέθηκαν τις δυο τελευταίες μέρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Και όλοι τους ισχυρίστηκαν πως είτε δεν θυμούνται είτε δεν γνώριζαν κρίσιμες πτυχές της διαχείρισης της υπόθεσης από το Μαξίμου.

Δεν ξέρουν ποιος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι παρακολουθούνταν για το σκάνδαλο, δεν θυμούνται αν και πότε ενημέρωσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις καταγγελίες περί παράνομων ΑΦΜ, ούτε γνώριζαν τους Ξυλούρηδες παρά το γεγονός πως κάποιοι εκ των σημαντικότερων κυβερνητικών στελεχών και υπουργών είδαν ποδοσφαιρικό ματς στο σπίτι του αδερφού του περίφημου «Φραπέ» -συγγνώμη, «Τζιτζή».

Για να μην κοροϊδευόμαστε, σεν έπαθαν όλοι ξαφνικά αμνησία. Απλά στο Μαξίμου εφαρμόζουν πρόθυμα το «νόμο της σιωπής».

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