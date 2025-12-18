«Μπράβο, σκουπίδι»: Το μήνυμα του Νίκου Παππά σε ομοσπονδιακό προπονητή

Χθες το βράδυ, ο Νίκος Παππάς απέστειλε προσωπικό μήνυμα μέσω inbox στον Ελληνα προπονητή της εθνικής ομάδας πόλο του Ισραήλ γράφοντας τη φράση «μπράβο, σκουπίδι».
Η επίθεση του Νίκου Παππά προς τον προπονητή, πέραν του αήθους χαρακτήρα της, ήταν απολύτως απρόκλητη. Υπογραμμίζεται ότι δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των δύο, ούτε ανταλλαγή μηνυμάτων ή δημόσια αντιπαράθεση. Πηγές από το περιβάλλον του προπονητή σημειώνουν ότι το απαξιωτικό μήνυμα του κ. Παππά προκάλεσε έντονη ανησυχία στον ίδιο για τη σωματική του ακεραιότητα.
Πηγή: kathimerini.gr