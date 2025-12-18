«Μπράβο, σκουπίδι»: Το μήνυμα του Νίκου Παππά σε ομοσπονδιακό προπονητή

Λίγες ώρες μετά την καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου για ξυλοδαρμό από τον Νίκο Παππά, έγινε γνωστό ακόμα ένα ανοίκειο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα για λεκτική επίθεση σε βάρος ομοσπονδιακού προπονητή.

Χθες το βράδυ, ο Νίκος Παππάς απέστειλε προσωπικό μήνυμα μέσω inbox στον Ελληνα προπονητή της εθνικής ομάδας πόλο του Ισραήλ γράφοντας τη φράση «μπράβο, σκουπίδι».

Η επίθεση του Νίκου Παππά προς τον προπονητή, πέραν του αήθους χαρακτήρα της, ήταν απολύτως απρόκλητη. Υπογραμμίζεται ότι δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των δύο, ούτε ανταλλαγή μηνυμάτων ή δημόσια αντιπαράθεση. Πηγές από το περιβάλλον του προπονητή σημειώνουν ότι το απαξιωτικό μήνυμα του κ. Παππά προκάλεσε έντονη ανησυχία στον ίδιο για τη σωματική του ακεραιότητα.

Πηγή: kathimerini.gr