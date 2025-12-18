Έφυγε μέσω Γερμανίας ο Νίκος Παππάς για να αποφύγει το αυτόφωρο -Βρίσκεται στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται από αργά χθες το βράδυ ο Νίκος Παππάς σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το iefimerida.gr, ο ευρωβουλευτής αναχώρησε εσπευσμένα από το Στρασβούργο, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας, προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το Στρασβούργο, που βρίσκεται στα γαλλογερμανικά σύνορα, από εκεί πέρασε στην πόλη Κελ της Γερμανίας όπου αποτέλεσε το σημείο αναχώρησης για τη μετακίνησή του, από την Γερμανία επιβιβάστηκε σε πτήση με τελικό προορισμό την Αθήνα κι έτσι γλύτωσε το αυτόφωρο.

Ο Νίκος Παππάς μηνύθηκε από τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, τον οποίο χτύπησε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Περιγράφοντας το περιστατικό ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά και τον προκάλεσε να βγουν έξω για να.. λογαριαστούν. Αποχωρώντας από το μπαρ ο Νίκος Γιαννόπουλος κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από τον Παππά, ο οποίος, του έριξε δύο μπουνιές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

Την επόμενη ημέρα ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να αναζητείται για να συλληφθεί.

Ο Νίκος Παππάς χθες, ώρες μετά την δημοσιοποίηση του συμβάντος αλλά και την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ευρωομάδα της Αριστεράς, εμφανίστηκε μέσω Instagram, με δύο stories στα οποία παραδεχόταν τον ξυλοδαρμό αλλά έριχνε την ευθύνη στον δημοσιογράφο.

Πηγή: iefimerida.gr