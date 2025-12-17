Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν γνώριζα για τις επισυνδέσεις και δεν ενημέρωσα τον Μπουκώρο»

Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζεται με «γαλάζιο σκάνδαλο» ο Γιώργος Μυλωνάκης, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή την Τετάρτη (17/12).

Ο κ. Μυλωνάκης έκανε λόγο για «διαχρονική, διακομματική παθογένεια» που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν, προκειμένου να εισπράξουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Την ερώτηση περί «γαλάζιου σκανδάλου» έκανε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης. «Η άποψη μου είναι ότι υπήρχε μία διαχρονική, διακομματική παθογένεια, οικοδομήθηκε ένα σύστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που άνοιξε τρύπες στις διαδικασίες, και κάποιοι επιτήδειοι κατάφεραν να κλέβουν σε βάρος των ειλικρινών αγροτών. Προφανώς υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο που ξεκίνησε από το 2019 επί ΝΔ, όπως υποστηρίζεται από κάποιους, κάτω από μια συγκεκριμένη καθοδήγηση με συγκεκριμένο στόχο να πλήξει την κυβέρνηση. Επί κυβέρνησης της ΝΔ, άλλωστε, ξεκίνησαν οι έλεγχοι… Εμείς κάναμε την αυτοκριτική μας και πρέπει όλα τα κόμματα να αντιληφθούν ότι είμαστε μέρος της λύσης και κανείς δεν πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα», απάντησε ο μάρτυρας ενώ, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, κάνοντας λόγο για «αστειότητες και κατασκευάσματα ευφάνταστων ανθρώπων».

«Δεν είναι θέμα της δημοκρατίας μας, να πετάς λάσπη σε πολιτικά πρόσωπα; Είναι εύκολο -με βάση μόνο δημοσιεύματα- να τους κουνάς το δάχτυλο χωρίς ούτε ένα στοιχείο. Όμως έχω κάνει μήνυση στον κ. Βαξεβάνη και θα τα πούμε όλα αυτά εκεί που πρέπει», επισήμανε.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι αυτός ήταν το πρόσωπο από το Μαξίμου που ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρο ότι στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπάρχουν επισυνδέσεις με δικές του τηλεφωνικές συνομιλίες. Επικαλέστηκε και την κατάθεση Μπουκώρου στην Εξεταστική (12/12), κατά την οποία ο βουλευτής της ΝΔ δεν τον κατονόμασε ποτέ, ενώ επέμεινε ότι δεν ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το υπόμνημα που του είχε στείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, Γρηγόρης Βάρρας. «Ήταν για δική μου χρήση και ενημέρωση, ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ως πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, ο κ. Βάρας τα γνώριζε», ισχυρίστηκε.

«Ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με τον “Φραπέ”»

Σε σχετική ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι, «ο πρωθυπουργός καμία σχέση δεν έχει με τον Γιώργο Ξυλούρη, δεν τον γνωρίζει ούτε έχει συναντηθεί ποτέ μαζί του» ενώ υποστήριξε πως δεν είχε καμία γνώση για τις επισυνδέσεις – συνεπώς, δεν ενημέρωσε σχετικά τον κ. Μπουκώρο, ούτε κανέναν άλλο βουλευτη. Σε ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την κυβερνητική πηγή που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο για την παρακολούθηση των τηλεφωνικών του συνομιλιών, ισχυρίστηκε πως, «δεν μπορώ να γνωρίζω».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Οι απαντήσεις του κ. Μυλωνάκη εκθέτουν το Μαξίμου»

«Οι απαντήσεις του κ. Μυλωνάκη ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την προσπάθεια της κυβέρνησης και του μάρτυρα να υποδυθούν τους αμέτοχους που δεν γνώριζαν, δεν άκουσαν και δεν αντιλήφθηκαν την δράση της εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί κυβερνήσεως ΝΔ, όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο κ. Μυλωνάκης ξεκίνησε την κατάθεσή του δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη! Παρά τις νόμιμες επισυνδέσεις που αποκαλύπτουν τη στενή επαφή του Γ. Ξυλούρη με τον πρωθυπουργό και κορυφαίους υπουργούς, παρά τις φωτογραφίες που δείχνουν τον κ. Μητσοτάκη ομοτράπεζο του Γ. Ξυλούρη σε έξοδο, ο Γ. Μυλωνάκης επέμεινε ότι δεν γνωρίζονται αλλά απλώς τρώνε στο ίδιο τραπέζι σε διπλανές καρέκλες και φωτογραφίζονται! Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια "διαχρονική παθογένεια". Ο κ. Μυλωνάκης, ένας πολιτικός που ως πανίσχυρος γενικός γραμματέας της Βουλής, είχε απευθείας πρόσβαση στον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο, ισχυρίζεται σήμερα ότι δεν γνώριζε, δεν θυμάται, δεν είχε αρμοδιότητα για όσα συνέβησαν τον Ιούνιο του 2024 με την επιτήρηση του Οργανισμού και δεν ζήτησε ενημέρωση από τον τότε ΥΠΑΑΤ κ. Αυγενάκη, παρά την κρίση που ήδη είχε ξεσπάσει στον Οργανισμό. Ούτε όμως και μετά, τον Ιούνιο του 2024 που ορκίστηκε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, με ρητή αρμοδιότητα "την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση", ζήτησε ενημέρωση για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον σύμβουλο του πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα, τον οποίο καρατόμησε ο κ. Βορίδης και τον οποίο ο κ. Μυλωνάκης απαξιωτικά εμφάνισε ως έναν "υπάλληλο" της Προεδρίας της Κυβέρνησης!».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «είναι ενδεικτικό των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε στην κατάθεσή του ότι ενώ παραδέχθηκε ότι στις 21/6/24 συνόδευσε τον πρωθυπουργό σε επίσκεψη στο ΥΠΑΑΤ και επέστρεψε το ίδιο απόγευμα στο υπουργείο για να συμμετάσχει σε κρίσιμη σύσκεψη για το "κατεπείγον" ζήτημα του έργου των 20 εκατ. ευρώ με συμμετοχή του τεχνικού συμβούλου ο οποίος κατά δήλωση του κ. Μυλωνάκη κρατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ομηρία, ο μάρτυρας δεν θυμάται (;), δεν ξέρει (;) αν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό!!! Μετά δε αυτή την εκρηκτική σύσκεψη δεν έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και ο ίδιος δεν ανέλαβε κάποια σχετική πρωτοβουλία, παρά την αρμοδιότητά του για θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας… Ο κ. Μυλωνάκης, μέσα στις αντιφάσεις του, παραδέχτηκε κάτι που από την πρώτη στιγμή έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ, ότι η εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο αποτέλεσε κρίσιμη παράμετρο στην εξέλιξη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η κυβέρνηση μέσω του κ. Γεωργαντά προσπάθησε να σταματήσει αυτήν την εξάρτηση. Αποσιώπησε όμως ότι η ίδια κυβέρνηση σταμάτησε το έργο του κ. Γεωργαντά δίνοντας τα κλειδιά του Οργανισμού στον κ. Αυγενάκη στη θητεία του οποίου ακολούθησαν πολλά που αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Μυλωνάκης κατάθεσε ότι κάποια στιγμή ο «κόμπος έφτασε στο χτένι» αποσιωπώντας ότι η κυβέρνηση οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αυτή την κατάσταση. Δεν απάντησε δηλαδή ποιος δημιούργησε αυτούς τους κόμπους διορίζοντας διοικήσεις και υπουργούς που είτε ανέχτηκαν είτε συνέπραξαν στην παράνομη δράση και λειτουργία ενός του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν επίσης πως «ο κ. Μυλωνάκης παραδέχτηκε ότι γνώριζε όλα όσα περιγράφονταν στο σημείωμα το οποίο ο ίδιος ζήτησε από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα τον Ιούνιο του '25. Επέλεξε όμως να μην ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το τόσο κρίσιμο περιεχόμενό του, το οποίο καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στον πρώην υπουργό κ. Βορίδη και θέτει σοβαρά ζητήματα για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου και τη συνολική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις Σαλμά και Μπουκώρου, ο κ. Μυλωνάκης αφού δήλωσε αμέτοχος, καταθέτοντας ότι δεν είχε γνώση των επισυνδέσεων και δεν ενημέρωσε κανέναν βουλευτή, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο προφανές ερώτημα: Πώς η κυβέρνηση που βαρύνεται ήδη με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ακούει από χείλη βουλευτή της (Χ. Μπουκώρος) ότι κυβερνητική πηγή τον ενημέρωσε για τις νόμιμες επισυνδέσεις, το περιεχόμενό τους, αλλά και την τύχη της δικογραφίας και κατόπιν αυτών ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου και ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης ως αρμόδιος υφυπουργός για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αποκαλυφθεί το "βαθύ λαρύγγι" της κυβέρνησης που ενημερώνει παρανόμως και εξωθεσμικώς».

Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανίδεους και τους αμέτοχους. Όταν βουλευτής της ΝΔ δηλώνει δημόσια ότι γνώριζε εδώ και μήνες για τις επισυνδέσεις του και για τον λόγο αυτό δεν έγινε υπουργός, είναι προφανές ότι η παρακρατική δράση και οι εξωθεσμικοί μηχανισμοί είναι σε λειτουργία και στο απυρόβλητο. Και η σημερινή κατάθεση του κ. Μυλωνάκη αποτελεί αμάχητο τεκμήριο αυτής της πραγματικότητας».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το "δικαίωμα της σιωπής" και η "άγνοια" του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια»

«Παρακολουθούμε σε απευθείας μετάδοση μια ακόμα συρραφή επιλεκτικών σιωπών και ψεμάτων. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, σχέση από τη οποία απορρέει και η μεγάλη εξουσία του, αρνήθηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο ίδιος ή το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πως παρακολουθούνται βουλευτές της ΝΔ και ότι ενημέρωσε τον Χρήστο Μπουκώρο» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, ο μάρτυρας «εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής ισχυριζόμενος ότι οι αναφορές Μπουκώρου σε "κυβερνητική πηγή" δεν σχετίζονται με το Μέγαρο Μαξίμου!».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι "δεν είναι σωστό" κάποια κυβερνητική πηγή να ενημερώνει βουλευτές για εν εξελίξει δικογραφίες αλλά δήλωσε ότι δεν βρήκε κάποιον σημαντικό λόγο για να ερευνήσει ο ίδιος "ποια ήταν αυτή η πηγή"… Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη σχέση με τη διαφάνεια "και τις πολιτικές ακεραιότητας", αν και αυτή είναι η βασική αρμοδιότητά του ως υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Το επιτελικό κράτος εμφανίζεται επιμελώς ανήξερο όταν πρέπει να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που αγγίζουν τον Κυριάκο Μηταοτάκη και το επιτελείο του. Γι' αυτό και ο κ. Μυλωνάκης, στη γνωστή γραμμή της "ομερτά", κάλυψε προκλητικά τον πρωθυπουργό, ισχυριζόμενος ότι "δεν τον ενημέρωσε" για το περιβόητο υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα! Ο κ. Μυλωνάκης το χαρακτήρισε άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που ζήτησε ο ίδιος από τον κ. Βάρρα προκειμένου να ενημερωθεί, τον Ιούνιο του 2025. Δεν ενημέρωσε δηλαδή τον πολιτικό του προϊστάμενο για ένα εσωτερικό υπόμνημα στο οποίο αποτυπώνονται γεγονότα και πληροφορίες που στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, αλλά και αδικοπρακτικές συμπεριφορές (τουλάχιστον) του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, σε βάρος του Δημοσίου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοιχεία άνευ σημασίας, όπως φαίνεται, για τον κ. Μυλωνάκη».

Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι «εξίσου προκλητικός είναι και ο επίμονος ισχυρισμός Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη». Ακολούθως, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι «απαντώντας με μισόλογα στον Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε όσα ενόρκως κατέθεσε ο κ. Σαλάτας περί "απόλυσής του" από τον ίδιο. Ενώ πάλι έκανε τον ανήξερο σε σχέση με το αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κ. Τυχεροπούλου, το οποίο δεν εγκρίθηκε από τον κ. Φλωρίδη και όχι από τον κ. Τσιάρα».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «πλήρης είναι η άγνοιά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αγροτική πολιτική συνολικά. Δεν γνωρίζει ποιος έφερε την ΚΑΠ, ούτε την Τεχνική Λύση. Αγνοεί πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις. Λες και είναι… περαστικός από την κυβέρνηση και όχι υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Το μόνο που ξέρει είναι να αναπαράγει το αφήγημα "για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ". Αυτό φαίνεται ότι αρκεί για να διατηρεί την κομβική θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «σε ερώτηση του Β. Κόκκαλη για το γεγονός οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι παρακολουθούμενοι, είναι στελέχη της ΝΔ, ανερυθρίαστα απάντησε ότι "η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της". Παραγνωρίζοντας ότι, αν δεν υπήρχε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το "πάρτι" των "γαλάζιων" Φραπέδων και Χασάπηδων θα συνεχιζόταν ανεμπόδιστα μέχρι και σήμερα».

Πηγή: ethnos.gr