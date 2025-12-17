Οι δημοσκοπήσεις που «μπλόκαραν» το Μαξίμου και η γελοία φήμη περί του Ξυλούρη που δεν είναι «Φραπές»

Προσεκτικές κινήσεις, βέβαια, κάνει και το Μαξίμου που δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά. Βασικός λόγος οι δημοσκοπήσεις, που δείχνουν πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν δίκαιες τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Σε έρευνα της ALCO το 78% των πολιτών απάντησε πως είναι δικαιολογημένες, ενώ αντίθετη άποψη είχε το 15%.

Έτερη δημοσκόπηση, της GPO συγκεκριμένα, έδειξε πως το 86% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ σε ποσοστό 65% χαρακτηρίζουν δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις τους που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο εθνικών οδών. Με αυτά τα δεδομένα, το Μαξίμου έχει κόψει «μαχαίρι» τις απειλές και έχει επιβάλει σιωπητήριο σε όσους ζητούσαν να επέμβει η αστυνομία.

Κάποιοι βέβαια δεν παίρνουν χαμπάρι

Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν όλοι οι νεοδημοκράτες από απαγορεύσεις. Εξ ου και ο Νίκος Στέφος, που κατέβηκε στις ευρωεκλογές με τη ΝΔ και σχολιάζει την επικαιρότητα σε τηλεοπτικούς σταθμούς, φάνηκε να θυμάται με νοσταλγία τις μέρες του 1997, όταν η τότε κυβέρνηση Σημίτη με υπουργό τον Γιώργο Ρωμαίο ξεφούσκωσε ένα βράδυ τα λάστιχα των τρακτέρ που είχαν μπλοκάρει την εθνική στη Θεσσαλία.

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