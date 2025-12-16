Προϋπολογισμός: Με 159 «ναι» ψηφίστηκε - Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στο στεγαστικό

«Όχι» είπαν 136 βουλευτές ενώ συνολικά ψήφισαν 295 βουλευτές - Απών ο Αντώνης Σαμαράς.

Με 159 «ναι» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026, ενώ «όχι» είπαν 136 βουλευτές. Συνολικά ψήφισαν 295 βουλευτές, ενώ υπερψηφίστηκε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, προερχόμενους από τους «Σπαρτιάτες», Γιώργο Ασπιώτη, Χάρη Κατσιβαρδά και Κωνσταντίνο Φλώρο.

Απόντες ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του ανακοίνωσε μία δέσμη έξι μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά των ακινήτων.

Συγκεκριμένα ανακοίνωση:

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Μιλώντας για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες».

Όπως ανακοίνωσε, κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% - 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό» των σκανδάλων, με πολλές υποθέσεις να οδηγούνται πλέον στη δικαιοσύνη. «Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο», είπε και αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις που, όπως ισχυρίστηκε, «ξέσπασαν με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου». Για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, είπε πως, «γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. 20/10 έκλεισαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι πληρωμές ξεκίνησαν εντός Νοεμβρίου. Πόσες θα είναι οι πληρωμές; 3,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 το 2024. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά».

«Η κυβέρνηση έχει έτοιμο πλαίσιο, που αντιμετωπίζει δικαιολογημένα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα .Σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ καλύτερες τιμές, με την ΑΑΔΕ για καλύτερο σύστημα επιστροφής ειδικού φόρου αγροτικού πετρελαίου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο νέος αυτός τρόπος καταβολής αποζημιώσεων, οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων, σίγουρα 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε εκείνους που δεν τα δικαιούνται. Από αυτά, 80 εκατ. θα πάνε σε κτηνοτρόφους και 80 σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που πλήττονται», είπε στη συνέχεια ενώ σημείωσε πως, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «δεν θα συζητηθεί» γιατί, όπως είπε, «αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη».

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας», κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα οποία και απηύθυνε πρόσκληση για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

«Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή, με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέχεια, σημείωσε πως, «το σήμερα μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το αύριο της επόμενης» και υποστήριξε ότι η χώρα, παρά τα προβλήματα, βρίσκεται στη σωστή -κατά τον ίδιο- πορεία. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στον τόπο να ξαναζήσει περιπέτειες, όπως εκείνες που βίωσε προ δεκαετίας», είπε και αναφέρθηκε στα πλεονάσματα που, «χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ξεπληρώσουμε το χρέος που κάποιοι άλλοι μας φόρτωσαν».

«Παρά τα προβλήματα, η χώρα είναι στη σωστή πορεία. Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί. Βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ, μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά -παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται», είπε στη συνέχεια και κάλεσε το σώμα να υπερψηφίσει τον Προϋπολογισμό. «Η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού, μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, γι' αυτό σας ζητώ να ψηφίσουμε ενωμένοι τον προϋπολογισμό του 2026», κατέληξε.

Πηγή: ethnos.gr