Αντιδήμαρχος στον Βόλο ξυλοκόπησε δημοτικό σύμβουλο και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύεται αυτή την ώρα ο δημοτικός σύμβουλος Βόλου Στέλιος Λημνιός, μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον αντιδήμαρχο Χρ. Στεφόπουλο στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Ο ίδιος κατήγγειλε πως έξω από το γραφείο της γραμματείας της ΔΕΥΑΜΒ όπου πήγε να καταθέσει αναφορά, με την ιδιότητα του συμβούλου της αντιπολίτευσης, τον σταμάτησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Μπέου, Αργύρης Καπάνας – πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ, Μιχάλης Καπουρνιώτης – αντιδήμαρχος και Χρήστος Στεφόπουλος – αντιδήμαρχος.

“Με σταμάτησαν, μου έκλεισαν τον διάδρομο και άρχισαν να με βρίζουν. Ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει ο Στεφόπουλος με χαστούκια. Έπεσα κάτω και όταν προσπάθησα να σηκωθώ με κρατούσαν ο Κοπάνας και ο Καπουρνιώτης”, είπε στα ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Ο κ. Λημνιός ρωτήθηκε εάν όπως συμβαίνει συνήθως, ο χώρος ήταν “καθαρός” από μάρτυρες και απάντησε πως λίγα μέτρα πιο μακριά, ήταν η γραμματέας της ΔΕΥΑΜΒ Έλενα Καραπάνου και ο αντιπρόεδρος Κώστας Γανωτής. Ο επικεφαλής της παράταξης κ. Νίκος Παπαπέτρος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας κ. Ντιζέ, αλλά δεν απαντούσε καν στα τηλεφωνήματα, για να σταλεί στο Νοσοκομείο περιπολικό…

Σημειώνεται πως μόλις 3 λεπτά νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο δήμαρχος Βόλου Αχ. Μπέος στην ΔΕΥΑΜΒ.

Πηγή: gegonota.news