Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα -Αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη είναι ο ανήλικος που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση».

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) December 16, 2025

Οπως γράφει το iefimerida.gr, ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη συνελήφθη στις 4 τα ξημερώματα, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να οδηγεί επικίνδυνα. Του έκαναν σήμα, δεν σταμάτησε, και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Χαλανδρίου.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, όλοι ανήλικοι, οι οποίοι προσήχθησαν στο ΑΤ.

Ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη, 16 ετών, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Συνελήφθη και η σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση ανηλίκου και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερη.

Επίσης συνελήφθη ένας ακόμη ανήλικος, επιβαίνων στο αμάξι του υιού Κατρίνη καθώς στον σωματικό έλεγχο βρέθηκε να φέρει επάνω του κουζινομάχαιρο.

Οι άλλοι τέσσερις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.