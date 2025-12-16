Ο βουλευτής με το χωράφι που έγινε βοσκοτόπι και ο Πιερρακάκης ως πρωθυπουργός κυβέρνησης συνεργασίας

Ειρωνικός είναι ο τίτλος, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Μιλούσα χτες με έναν από τους πιο προβεβλημένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγεται σε περιφέρεια με σημαντική και πρωτοπόρα αγροτική παραγωγή.

Προφανώς ένα από τα θέματα της συζήτησής μας αφορούσε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μου είπε πως και ο ίδιος έχει πέσει «θύμα» της όλης κατάστασης. Ανακάλυψε πρόσφατα πως ένα από τα αγροτεμάχια που διατηρεί με σημαντική παραγωγή ενός ιδιαίτερου προϊόντος έχει δηλωθεί ως βοσκοτόπι από κάποιον κτηνοτρόφο στην Κρήτη!

Ο βουλευτής λέει πως δεν είχε ιδέα και πως τον ενημέρωσαν πρόσφατα οι αρμόδιοι ελεγκτές.

Ευτυχώς για τον ίδιο χαρτιά δεν υπάρχουν, κάτι που -όπως μου είπε- δείχνει και το «μπάχαλο» που επικρατούσε στα ΚΥΔ και τον ίδιο τον Οργανισμό.

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