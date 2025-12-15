Το μακελειό με τους 35 νεκρούς στην Αυστραλία: Ο 28χρονος που καταδικάστηκε σε 5 φορές ισόβια και 1.652 χρόνια

Συγκλονισμένη παραμένει η παγκόσμια κοινή γνώμη με το μακελειό στην Αυστραλία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 αθώοι άνθρωποι.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους δράστες, πατέρα και γιο, να ανοίγουν πυρ αδιακρίτως και να μη διστάζουν να σκοτώσουν ακόμα και ένα κοριτσάκι ηλικίας 10 ετών, σοκάρουν.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Αυστραλία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες, αν και μετά το 2000, έχουν καταγραφεί κι άλλες τρεις με περισσότερα από 10 θύματα. Η πιο φονική επίθεση, ωστόσο, μάς γυρνά στο 1996 όταν ένας νεαρός σόκαρε τον πλανήτη.

Στις 28 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, ένας 28χρονος ονόματι Μάρτιν Μπράιαντ, σκόρπισε τον απόλυτο τρόμο στο Port Arthour, ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Τασμανίας.

Τα δύο πρώτα θύματά του τα σκότωσε στο Seascape, ένα μικρό bed and breakfast και η συνέχεια ήταν δραματική. Χρησιμοποιώντας δύο ημιαυτόματα όπλα συνέχισε την επίθεσή του σε ένα μικρό καφέ πριν μετακινηθεί σε ένα κοντινό κατάστημα με σουβενίρ, σκοτώνοντας αδιακρίτως είκοσι άτομα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

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