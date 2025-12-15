Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου καταθέτει η Μαρία Συρεγγέλα για το «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν»

Αγωγή σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, θα υποβάλει η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα.

«Επειδή έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες. Θα υποβάλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς» είπε η κυρία Συρεγγέλα στον ρ/σ Alpha 989.

Η πρόθεση της κυρίας Συρεγγέλα να προχωρήσει σε αγωγή έρχεται μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επίθεση έγινε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας ξεκίνησε να ερωτά και η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα παρενέβη. Τότε, η η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κα Συρεγγέλα!»

Η φράση προκάλεσε την έκρηξη του Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος κατήγγειλε σεξιστική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης προς την κυρία Συρεγγέλα.

Η Μαρία Συρεγγέλα σε δήλωσή της, τόνισε: «Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω «σκίσει πολλές φορές το καλσόν» για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών».