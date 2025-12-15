Η ευεργεσία στους 15 συλληφθέντες του ΟΠΕΚΕΠΕ επί Αυγενάκη και το χρίσμα Μητσοτάκη σε Πιερρακάκη

Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ να επικεντρωθούμε σήμερα, γιατί μετά τις συλλήψεις 16 προσώπων από τις Αρχάνες και το Ηράκλειο, που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η πιο σημαντική «λεπτομέρεια» είναι πως στο τέλος του 2022, όπως αποκαλύφθηκε από ρεπορτάζ, τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων είχαν «μπλοκαριστεί» από την τότε ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Αποδεσμεύθηκαν όμως λίγους μήνες αργότερα, από την διοίκηση του Κυριάκου Μπαμπασίδη που έβαλε στην κεφαλή του Οργανισμού ο τότε υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο Αυγενάκης, θυμίζω, είχε μεθοδεύσει να υποχρεωθεί σε παραίτηση ο προκάτοχός του Ευάγγελος Σημανδράκος, ενώ τις τελικές πιέσεις να φύγει από την θέση τού είχαν ασκήσει οι Γιάννης Μπρατάκος, τότε υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ, και οι τότε υπουργοί Επικρατείας με έδρα το Μαξίμου, Μάκης Βορίδης και Σταύρος Παπασταύρου.

Δυο πρόσωπα, μία υπόθεση

Το πολιτικά ενδιαφέρον εστιάζεται σε δυο πρόσωπα: Τον Μύρωνα Χιλετζάκη και τον Γιώργο Λαμπράκη. Ο πρώτος φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, ο δεύτερος να είχε κεντρικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, ενώ και οι δύο δραστηριοποιούνταν στον χώρο των τοπικών συνεταιρισμών.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr