Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε μπλόκο για αλκοτέστ μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το βράδυ του Σαββάτου

Ένα από τα δεκάδες σημεία στην Αθήνα που η Ελληνική Αστυνομία κάνει αλκοτέστ σε οδηγούς, επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12/25) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που είχαν υπηρεσία, τους οποίους συνεχάρη για το έργο τους και τους ευχαρίστησε για την άοκνη προσφορά τους, μέρα και νύχτα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενημερώθηκε για την απλή και έγκυρη μέθοδο που ακολουθούν οι αστυνομικοί ώστε να εξακριβώσουν πόσο έχει πιει ένας οδηγός με τα αλκοτέστ, όπως και για τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Οι ένστολοι είπαν στον Πρωθυπουργό ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) στις οποίες ανήκουν, έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό από τα τέλη Οκτωβρίου και, πέραν των αυξημένων τακτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, πλέον κάνουν ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα.

Η αύξηση της δύναμης των ΟΕΠΤΑ επιτρέπει στην Αστυνομία να έχει συνεχή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι άνθρωποι που ελέγχθηκαν για μέθη το 11μηνο του έτους ξεπέρασαν τις 285.500, αυξημένα κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.

Πηγή: newsit.gr