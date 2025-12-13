Ποια σήματα εξέπεμψε ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ - Το παρασκήνιο της χθεσινής συνεδρίασης των «γαλάζιων»

Επιχείρηση αύξησης της συσπείρωσης, ατζέντα οικονομίας και οι συμβολισμοί της εκλογής Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Να δοθεί έμφαση σε ένα πακέτο μέτρων που θα τρέξουν άμεσα και να μην επικρατήσει κλίμα εσωστρέφειας θέλουν στην κυβέρνηση. Δεδομένο είναι πως το τελευταίο διάστημα το κλίμα έχει βαρύνει, καθώς τα μπλόκα αυξάνονται και οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ωστόσο από την κυβέρνηση επιδιώκουν να προτάξουν ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία, ιδίως σε αυτό το momentum που συζητείται στη Βουλή ο προϋπολογισμός. Ταυτόχρονα τονίζουν τη σημασία και τους συμβολισμούς που έχει η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Χθες πολλαπλά μηνύματα - με αποδέκτες και στο εσωτερικό της Ν.Δ. - εξέπεμψε στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα έκανε πρόσκληση διαλόγου στους αγρότες, εστίασε στα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και κάλεσε τους βουλευτές να μεταφέρουν τα μηνύματα στις περιφέρειές τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα όσα είπε στην «γαλάζια» συνεδρίαση ο Κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματος. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε «δεν είναι μόνο «ιμάντες» μεταφοράς του κλίματος των πολιτών» είναι ταυτόχρονα «και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με άποψη, με επιχειρήματα, με πειθώ». Συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά «μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά, αν πρώτα η μεγάλη μας παράταξη δεν επικρατήσει πολιτικά»

Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε πριν λίγες ημέρες συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με βουλευτές μέσα σε φορτισμένο κλίμα. Οι «γαλάζιοι»- κυρίως όσοι εκλέγονται στην περιφέρεια- χτύπησαν ηχηρό καμπανάκι για το κλίμα στις αγροτικές περιφέρειες και έθεσαν μια σειρά ερωτημάτων για τους χειρισμούς που έχουν γίνει.

Πάντως χθες η πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους αγρότες για συνάντηση αλλά και το κλίμα που κυριάρχησε μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup επέδρασαν στην αποσυμπίεση της έντασης στο εσωτερικό του κόμματος. Οι βουλευτές δεν ήθελαν να φανεί πως ανοίγουν θέματα την ώρα που ξεκίναγε η συζήτηση του προϋπολογισμού, με δεδομένο άλλωστε πως είχαν ήδη θέσει μια σειρά από προβληματισμούς στη συνάντηση με τον κ. Τσιάρα την Τετάρτη.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ, που κράτησε περίπου δυόμισι ώρες, το λόγο πήραν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Θάνος Πετραλιάς που εστίασαν στον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες μίλησαν 19 «γαλάζιοι» βουλευτές, μεταξύ των οποίων ήταν οι Ν. Μηταράκης, Θ. Σκυλακάκης, Μ. Αντώνιου, Σ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κούβελας κ.α.

Επιχείρηση αύξησης της συσπείρωσης

Το βάρος θα δοθεί το επόμενο διάστημα στην αύξηση της συσπείρωσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει «είμαστε παρόντες όλοι μαζί, μαζί με τα μέλη μας, μαζί με τους φίλους μας, να δώσουμε τις μάχες που έρχονται. Και σε αυτό το κάλεσμα κανείς δεν περισσεύει». Μάλιστα σχολίασε με νόημα “εμείς, βλέπετε, δεν χωριζόμαστε σε «εξώστες» και σε «πλατείες»” , ενώ επεσήμανε πως η Ν.Δ. είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει συγκροτημένο σχέδιο για το μέλλον.

Από την κυβέρνηση εστιάζουν στη σημασία της σταθερότητας με στόχο να κερδίσουν ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες. «Το ζητούμενο των επόμενων εκλογών δεν θα είναι απλά κομματικό, σε έναν βαθμό θα είναι και ένα στοίχημα υπαρξιακό για τη χώρα. Ένα στοίχημα που θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής, στην τροχιά προόδου που ήδη ακολουθεί, ή αν, όπως φαίνεται να επιθυμούν κάποιοι, θα καταστεί μία ακυβέρνητη πολιτεία, όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία» είπε ο πρωθυπουργός.

Ατζέντα οικονομίας

Στο κυβερνών κόμμα αναγνωρίζουν πως η μητέρα των μαχών θα δοθεί στο πεδίο των τιμών και εστιάζουν σε μία σειρά μόνιμων μέτρων στήριξης του εισοδήματος. Αυτό που τονίζεται είναι πως οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται στηρίζουν τη μεσαία τάξη, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, στις οικογένειες και στην περιφέρεια.

Ο προϋπολογισμός «είναι και κοινωνικός και αναπτυξιακός, είναι και ρεαλιστικός αλλά ταυτόχρονα και μεταρρυθμιστικός» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αναφέρθηκε στο σχέδιο για το 2026 αλλά και γενικότερα σε μία «εθνική στρατηγική μέχρι το 2030».

Να σημειωθεί εδώ πως ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, υπογραμμίζοντας πως «είναι μία εξέλιξη η οποία σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη». Όπως είπε «αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς ότι προ δεκαετίας ο τόπος κινδύνευε να τεθεί εκτός ευρώ και τώρα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει του Eurogroup. Και αυτό, νομίζω, τα λέει όλα».

Πηγή: ethnos.gr