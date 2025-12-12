ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (12/12/25) ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Ο Γιώργος Λαμπράκης, είναι ένας από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν σήμερα (12/12/25) για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλήψεις που έγιναν αντικείμενο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, αλληλοκατηγορίες καταγράφηκαν από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη για το ποιος από τους συλληφθέντες έχει σχέσεις με τα συγκεκριμένα κόμματα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατέθεσε φωτογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο σε ζευγάρι που συνελήφθη για τις επιδοτήσεις. Πρόκειται για το γάμο του Γιώργου Λαμπράκη…

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σύμφωνα με την καταγγελία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τους συλληφθέντες Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Πηγή: newsit.gr