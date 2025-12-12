Μια ωραία ατμόσφαιρα: «Συλληφθείς είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη», λέει ο Λαζαρίδης - «Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός«, η Αποστολάκη

Σε αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσχώρησαν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη η οποία νωρίτερα υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της ΝΔ», είπε:

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Επανερχόμενη στο θέμα η κυρία Αποστολάκη σημείωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό FBI έκανε το πρωί της Παρασκευής 15 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να εισέπραξε 1,7 εκατ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025.