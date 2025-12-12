«Βόμβες» Ζωής: «Πολύ ευαίσθητος με τους αγρότες ο εισαγγελέας, αλλά άφαντος στις απειλές του Ξυλούρη»

Χείμαρρος ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις σημερινές της τοποθετήσεις για όσα συνέβησαν χθες με τον Γιώργο Ξυλούρη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις καταγγελίες που έκανε για εις βάρος της απειλές.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε στο Open για τη μήνυση που κατέθεσε τα ξημερώματα στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων «αφού ούτε οι αστυνομικοί της Βουλής, ούτε το περιπολικό αλλά ούτε και ο εισαγγελέας έκαναν το καθήκον τους παρά τις απειλές από ένα κακοποιό στοιχείο», ενώ αναφέρθηκε εκτενώς «στην προστασία του Φραπέ από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας», αλλά και στο σχόλιό της προς την Μαρία Συρεγγέλα «θα σκίσεις κανά καλσόν».

«Πρέπει να σας πω ότι έχω περάσει όλη τη νύχτα στο Τμήμα Εξαρχείων όπου υπέβαλα μήνυση αφού προηγουμένως επί πάρα πολλές ώρες ζητούσα σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα να παρέμβει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρμόδιος Εισαγγελέας και κάλεσα και την Άμεση Δράση προκειμένου να πράξει τα νόμιμα.

Μιλάμε για έναν μάρτυρα, τον κ. Ξυλούρη, που δεν είναι τυχαίος. Στις απομαγνητοφωνήσεις της δικογραφίας έχει καταληφθεί να λέει ότι δύο κορυφαίοι υπουργοί, οι Μάκης Βορίδης και Γιώργος Φλωρίδης, έχουν συνεννοηθεί για να βγάλουν από τη μέση, να ξεκωλόσουν όπως χαρακτηριστικά λέει, την ευρωπαία εισαγγελέα που ερευνούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό έχει γίνει τον Οκτώβριο του 2024 όταν κανείς από μας δεν ήξερε ότι η ευρωπαία εισαγγελέας ερευνά την υπόθεση. Ο ίδιος, ωστόσο, ενώ ήταν υπό έρευνα, γνώριζε τι συνέβαινε. Κι όπως φαίνεται, ο λόγος που τα γνώριζε αυτά ήταν το Μαξίμου και ο κ. Μυλωνάκης. Επίσης, ο ίδιος Ξυλούρης έχει επίσης πει ότι αν είχε σκοτώσει την κα Παρασκευή Τυχεροπούλου, θα ήταν ελεύθερος και θα είχαν βγάλει 50.000 ευρώ οι δικηγόροι. Μιλάμε για κακοποιό στοιχείο το οποίο ήταν ειδοποιημένο για τις ταυτότητες των ανθρώπων που έκαναν την έρευνα και κανόνιζε με υπουργούς ότι θα βγάλουν από τη μέση την Ευρωπαία Εισαγγελέα», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συνέχισε, δε, περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη χθες. «Ειδοποιήθηκα απο συνεργάτη μου, μέλος της ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας για όσα είπε ο Ξυλούρης (σ.σ. θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι). Ο συνεργάτης μου μάλιστα, έχει καταθέσει με τη σειρά, όπως έκανα κι εγώ αφού πρώτα περίμενα μάταια να κάνει κάποιος το καθήκον του. Δεν το έκαναν ούτε οι αστυνομικοί της Βουλής που περιέβαλαν τον Ξυλούρη στους διαδρόμους, ούτε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είναι πολύ ευαίσθητος όταν πρόκειται να διώξει τους αγρότες ή τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, αλλά χθες δεν ευαισθητοποιήθηκε.

Περίμενα για ώρες, κατέγραψα την καταγγελία μου σε βίντεο, τις πρώτες κλήσεις, γνωστοποίησα ότι θα βρίσκομται σε τηλεοπτικό σταθμό. Ήρθε περιπολικό και μόλις το δημοσιοποίησα και είπα ότι θα βγω να καταθέσω, εξαφανίστηκε. Που σημαίνει ότι κάποιος το τράβηξε πίσω για να μην καταγραφή η κατάθεση. Έκανα δεύτερη κλήση στις 23.50 στην Άμεση Δράση και ζήτησα ξανά να έρθει περιπολικό ενώ ρώτησα και ποιος ανακάλεσε το πρώτο που είχε φτάσει και έφυγε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για κατάθεση Ξυλούρη υπό την προστασία των βουλευτών της ΝΔ.

«Θέλω να πω ότι ο ξυλούρης κατέθετε υπό την προστασία των βουλευτών της ΝΔ, του προέδρου κ. Νικολακόπουλου και της αντιπροέδρου κας Συρεγγέλα και φυσικά της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κ. Λαζαρίδη που του είχαν δώσει μια απίστευτη άνεση να μην απαντά, να απειλεί βουλευτές, να εκτοξεύει κεκαλυμμένες ή απροκάλυπτες απειλές με υπαινιγμούς και να προσβάλλει. Δεν υπήρξε κανενός είδους αντίδραση, μόνο μια φορά είπε η Συρεγγέλα 'μιλάτε στον πληθυντικό.».

Σε ερώτηση για το σχολίο που έκανε το οποίο κατά πολλούς θεωρείται σεξιστικό απάντησε λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα σεξιστικό σχόλιο. Κι εγώ είμαι γυναίκα και δεν την προσέβαλα ως γυναίκα αλλά κατήγγειλα ως επίορκη προεδρεύουσα της εξεταστικής επιτροπής. Ούτε η ίδια εκείνη την ώρα δεν εθίγη. Μετά από ώρα αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης ακριβώς για να κάνει αντιπερισπασμό και αντιμετάθεσης της προσοχής από το σοβαρό.

Εγώ προσπαθώ να κάνω το καθήκον μου και να εξετάσω πρόσωπα που κατηγορούνται για παράνομες πράξεις και εμποδίζομαι από την κα Συρεγγέλα που δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Συνδέεται με την κα Σεμερτζίδου, έχουν φωτογραφηθεί μαζί ως συνεργάτιδες στο ίδιο γραφείο να υποδέχεται εκπροσώπους αγροτών. Μου έκλεινε τα μικρόφωνα για μέρες και προσπαθούσε να μην ακουστούν αυτά που έλεγα στην Εξεταστική».

Πηγή: ethnos.gr