Οργή για την προκλητική εμφάνιση "Φραπέ" στη Βουλή - Οι απίστευτοι διάλογοι

Τελικά ο Γ. Ξυλούρης εμφανίστηκε χθες στη Βουλή, αλλά τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν έγιναν σοφότερα.

Αντίθετα, με τις …μη απαντήσεις του, προκάλεσε εντάσεις, κα την παραπομπή του εκ νέου στον εισαγγελέα για το αδίκημα της απείθειας. Δεν έλειψαν και τα αιφνίδια γεγονότα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον παίρνει στο κατόπι μετά το διάλειμμα και να τον ρωτάει εάν την απείλησε ότι θα της κόψει το….λαρύγγι.

Κατά τα λοιπά, ο μάρτυρας, ο οποίος δεν δέχθηκε το προσωνύμιο Φραπέ, αλλά το Τζιτζής, όπως ενημέρωσε την επιτροπή, δέχθηκε να απαντήσει μόνο σε όσα κατά την άποψη του δεν τον ενοχοποιούν.

Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής περισσότερες από 10 φορές, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει τόσο για το εάν έχει κερδίσει και αυτός στο τζόκερ. Όσο για την Τζάγκουάρ του, την πήρε την δεκαετία του 1990 για 1000 ευρώ, ενώ δεν εξήγησε πως ο 25χρονος και ελεύθερος επαγγελματίας γιος του, κατάφερε να έχει στην κατοχή του μία Πόρσε. Οι διάλογοι με τους βουλευτές της επιτροπής, ήταν …απολαυστικοί:

-Ηλιόπουλος: Έχετε παίξει τζόκερ

-Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ

-Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς

-Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;

-Λαζαρίδης: έχετε κερδίσει τζόκερ ή λαχείο;

-Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής

-Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτή γίνει γνωστή;

-Ξυλούρης: Δεν το γνώριζα.

-Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκ… την εισαγγελέα Παπανδρέου

-Ξυλούρης: Δικαίωμα σιωπής.

Για γέλια και για κλάματα ήταν η αποστροφή ότι δεν λέει ο ίδιος όσα διαδραματίζονται στις επιισυνδέσεις των κινητών τηλεφώνων, καθώς όπως είπε, κάποιος είχε πάρει το τηλέφωνό του και μιλούσε αντι αυτού.

-Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο; Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε

-Ξυλούρης: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας ούτε είναι δική μου η συνομιλία.

-Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν δική σας συνομιλία; Αυτό απαντάτε

-Ξυλούρης: ναι

-Κωνσταντοπούλου: Μην κοιτάτε το κινητό σας

-Ξυλούρης: Δεν είναι το κινητό μου

-Κωνσταντοπούλου: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.

-Ξυλούρης: Είναι δικό μου τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;

Σειρά έχουν σήμερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μ. Χνάρης και πρώην υπουργός Χρήστος Μπουκώρος.

Πηγή: thetoc.gr