Ξυλούρης στην εξεταστική: «Το ψευδώνυμο μου είναι "Τζίτζης" όχι "Φραπές"» - Ένταση με Κωνσταντοπούλου

Η φαρσοκωμωδία με την κατάθεση Ξυλούρη, ή «Φραπέ», ή «Τζιτζή», όπως... αποκάλυψε ο ίδιος ότι είναι το κανονικό του παρατσούκλι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κορυφώθηκε με τις ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον μάρτυρα, η οποία διήρκησε 40 λεπτά και περιείχε και αναπαραγωγή χυδαίων εκφράσεων από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, της δικογραφίας από τις επισυνδέσεις.

Αναλυτικά:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Γιώργος Ξυλουρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι4 δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρεου. Απαντηστε.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λετε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απαντησω.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

Κατόπιν το σκηνικό πολώθηκε ακόμη περισσότερο με αιχμή την πόρσε του υιού Ξυλούρη και οι ειρωνείες πήγαν και ήρθαν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που απέκτησε ο Πόρσε ο γιος σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που την βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα λεφτά;

Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξερω με τι ασχολείται τώρα. Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα χρήματα;

Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.

Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε το γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αρα ειναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Τι επιχείρηση έχει; Απαντησε με τι ασχολείται και έχει Πόρσε! Και κυκλοφορεί στο χωριό…

Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.

Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πηρε. 47 χιλιαδες την πήρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρηκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!

Ένας ακόμη … απολαυστικός διάλογος διαμείφθηκε ανάμεσα στον μάρτυρα και την Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ο Γιώργος Ξυλούρης, αρνήθηκε πως είναι κομματάρχης της ΝΔ, καθώς και πως «είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ομερτά λέγεται στις μαφίες ο όρκος σιωπής.

Γιώργος Ξυλούρης: Να στε καλά που με ενημερώνετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ κύριε;

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε τα μητρώα. Ψάχνω να βρω που θα βρεθώ τώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ειρωνείες όχι εδώ. Είμαι ειδική στα θέματα μαφιών. Στην Ιταλία σκότωναν εισαγγελείς. Γνωρίζατε τι ερευνά και ποιος. Από που;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει. Γιώργη, όπως σας φωνάζουν. Σας διαβάζω τι έχετε πει στις συνομιλίες της δικογραφίας. Για εξηγήστε ποιος σας είπε οτι σας ερευνά η ευρωπαία εισαγγελέας

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραδέχεστε πως εμπλέκεστε σε σχεδιο εξόντωσης εισαγγελικής λειτουργού…

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Δεν ήξερα τι ερευνούσε η εισαγγελέας ούτε είναι δικιά μου η συνομιλία ούτε θα απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αληθής η συνομιλία;

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απαντώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι ο δικηγόρος σας που σας συμβουλευει με αυτό τον τρόπο;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι το όνομα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τους Μαγειρία και Σεμερτζίδου;

Γιώργος Ξυλούρης: Ποτέ.

Προηγουμένως, όταν η … συζήτηση επανήλθε στο παρατσούκλι «Φραπές» ο μάρτυρας είπε πως ο Κυριάκος Βελόπουλος ευθύνεται για το παρατσούκλι «Φραπές» και … επανόρθωσε σχετικώς με το αληθινό του προσωνύμιο λέγοντας: «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: cnn.gr