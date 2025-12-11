Ξυλούρης στην εξεταστική: «Το ψευδώνυμο μου είναι "Τζίτζης" όχι "Φραπές"» - Ένταση με Κωνσταντοπούλου

Αναλυτικά:
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…
Γιώργος Ξυλουρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!
Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαντήστε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι4 δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρεου. Απαντηστε.
Γιώργος Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λετε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;
Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!
Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απαντησω.
Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.
Κατόπιν το σκηνικό πολώθηκε ακόμη περισσότερο με αιχμή την πόρσε του υιού Ξυλούρη και οι ειρωνείες πήγαν και ήρθαν.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που απέκτησε ο Πόρσε ο γιος σας;
Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που την βρήκε;
Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα λεφτά;
Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξερω με τι ασχολείται τώρα. Γιατί να μην έχει;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Που τα βρήκε τα χρήματα;
Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.
Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε το γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αρα ειναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Τι επιχείρηση έχει; Απαντησε με τι ασχολείται και έχει Πόρσε! Και κυκλοφορεί στο χωριό…
Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.
Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πηρε. 47 χιλιαδες την πήρε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από που τα βρήκε;
Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρηκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!
Ένας ακόμη … απολαυστικός διάλογος διαμείφθηκε ανάμεσα στον μάρτυρα και την Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ο Γιώργος Ξυλούρης, αρνήθηκε πως είναι κομματάρχης της ΝΔ, καθώς και πως «είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη».
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ομερτά λέγεται στις μαφίες ο όρκος σιωπής.
Γιώργος Ξυλούρης: Να στε καλά που με ενημερώνετε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ κύριε;
Γιώργος Ξυλούρης: Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε τα μητρώα. Ψάχνω να βρω που θα βρεθώ τώρα.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ειρωνείες όχι εδώ. Είμαι ειδική στα θέματα μαφιών. Στην Ιταλία σκότωναν εισαγγελείς. Γνωρίζατε τι ερευνά και ποιος. Από που;
Γιώργος Ξυλούρης: Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει. Γιώργη, όπως σας φωνάζουν. Σας διαβάζω τι έχετε πει στις συνομιλίες της δικογραφίας. Για εξηγήστε ποιος σας είπε οτι σας ερευνά η ευρωπαία εισαγγελέας
Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραδέχεστε πως εμπλέκεστε σε σχεδιο εξόντωσης εισαγγελικής λειτουργού…
Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Δεν ήξερα τι ερευνούσε η εισαγγελέας ούτε είναι δικιά μου η συνομιλία ούτε θα απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αληθής η συνομιλία;
Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απαντώ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι ο δικηγόρος σας που σας συμβουλευει με αυτό τον τρόπο;
Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι το όνομα.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τους Μαγειρία και Σεμερτζίδου;
Γιώργος Ξυλούρης: Ποτέ.
Προηγουμένως, όταν η … συζήτηση επανήλθε στο παρατσούκλι «Φραπές» ο μάρτυρας είπε πως ο Κυριάκος Βελόπουλος ευθύνεται για το παρατσούκλι «Φραπές» και … επανόρθωσε σχετικώς με το αληθινό του προσωνύμιο λέγοντας: «Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές!», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πηγή: cnn.gr