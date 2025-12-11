Σήμερα οι κάλπες στο Eurogroup: Πιερρακάκης Vs Βαν Πέτεγκεμ

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού διεκδικούν την προεδρία του Eurogroup.

Με μυστική ψηφοφορία στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 στις Βρυξέλλες, θα γίνει η εκλογή νέου προέδρου μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου για να αναλάβει θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ μοιράζονται κοινή αφετηρία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και διεκδικούν μια θέση με ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.

Σημειώνεται ότι δεν ανακοινώνονται ενδιάμεσα αποτελέσματα. Μόνον ο τελικός νικητής αποκαλύπτεται. Κάτι που αναμένεται μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας. Αν κανένας υποψήφιος δεν πετύχει την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, η ψηφοφορία συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει απλή πλειοψηφία, με τους υποψηφίους να έχουν το δικαίωμα να αποσυρθούν μετά από κάθε γύρο.

«Καλές πιθανότητες» βλέπει η Handelsblatt για εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Καλές πιθανότητες» να ηγηθεί του Eurogroup βλέπει για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Handelsblatt και επισημαίνει ότι μετά την κρίση χρέους, «η εκλογή του θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα». «Ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν», υπογραμμίζει ο συντάκτης.

«Ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος του Eurogroup; Μόλις πριν από δέκα χρόνια, αυτή η ιδέα θα ήταν αδιανόητη. Τότε, ο Γιάνης Βαρουφάκης ηγείτο του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα. Ο "ασταθής μαρξιστής", όπως αυτοαποκαλείτο, έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με την συγκρουσιακή του προσέγγιση απέναντι στους διεθνείς δανειστές. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρώην πρόεδρος του Eurogroup, σχολίασε: "Ο Βαρουφάκης είναι ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας με μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν δίνει την εντύπωση ότι το γνωρίζει". Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας διευθύνεται από κάποιον που δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικός: τον Κυριάκο Πιερρακάκη», αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα.

Το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη

Σκιαγραφώντας το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο συντάκτης της Handelsblatt παραθέτει βιογραφικά στοιχεία του υπουργού Οικονομικών και παρατηρεί ότι το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρό του ταιριάζει με το τεχνοκρατικό προφίλ που προτιμά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ήταν μέλος της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με την Τρόικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 2019, ο Μητσοτάκης τον έφερε στην κυβέρνηση ως Υπουργό Επικρατείας για την Ψηφιακή Διοίκηση.

Εκεί, ο Πιερρακάκης δημιούργησε την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν πλέον να έχουν ψηφιακά πρόσβαση σε περισσότερες από 2.500 κυβερνητικές υπηρεσίες. Η πανδημία έγινε για την ψηφιακή πύλη μια δοκιμή στην πράξη: η Ελλάδα μπόρεσε να εφαρμόσει μια οργανωμένη εκστρατεία εμβολιασμού και να εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», υπενθυμίζει η εφημερίδα, για να τονίσει ότι τώρα ο κ. Πιερρακάκης «αποκομίζει και τα οφέλη της πρωτοβουλίας ψηφιοποίησης στο υπουργείο Οικονομικών». Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, υποστηριζόμενη από ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη», εξηγεί ο συντάκτης.

Πηγή: ethnos.gr