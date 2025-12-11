ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα των απαντήσεων από τον «Φραπέ» – Στην Εξεταστική ο Γιώργος Ξυλούρης (vids)

Κρίσιμη αναμένεται η σημερινή κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, Γιώργου Ξυλούρη, που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές».

Ο Ξυλούρης, μετά την άρνησή του να προσέλθει ενώπιον της Εξεταστικής, και την κατάθεση υπομνήματος, τώρα δηλώνει έτοιμος να καταθέσει δια ζώσης, διατηρώντας όμως τις επιφυλάξεις του καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, θεωρεί ότι έχει στοχοποιηθεί αδίκως. «Ένιωθε συχνά ότι αδικείται, νόμιζε ότι θέλει να τον ρίξουν», έλεγε στις 2 Νοεμβρίου, αναφερόμενος στον «Φραπέ» ο Γιώργος Στρατάκος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, οι αποστάσεις που κράτησε ο πρώην γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, δεν ήταν τυχαίες.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν, για τη δραματική αύξηση του ζωικού κεφαλαίου του ίδιου και της οικογένειάς του (από περίπου 4.885 το 2014 σε περίπου 54.680 το 2023), τα περιουσιακά του στοιχεία (σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε λογαριασμούς με περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021–2023 τα οποία δεν δικαιολογούνται από το πόθεν έσχες του, ενώ φέρεται να έχει οκτώ πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar), αλλά και τους ηχογραφημένους διαλόγους από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (όπου, μεταξύ άλλων, λέει στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μπαμπασίδη «εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει») είναι πολλά και «δείχνουν» έναν ολόκληρο μηχανισμό συναλλαγών και ρουσφετιών στον οποίο, δυνητικά, θα μπορούσε να εμπλέκεται και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Τζάγκουαρ; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», έλεγε ο ίδιος τον Οκτώβριο, στο Creta24, ενώ δήλωνε έτοιμος να κινηθεί νομικά. «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα. Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός», ισχυριζόταν τότε ο παραγωγός.

«Θα πάω στην Εξεταστική και θα τρέχουν πολλοί»

«Στις 11 Δεκεμβρίου 9 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!» σημείωσε, σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο OPEN ο Γιώργος Ξυλούρης, την 1η Δεκεμβρίου. Την αμέσως επόμενη μέρα (02/12) ωστόσο, στο Star, φαίνεται πως αποφάσισε να μετριάσει το απειλητικό ύφος του, δηλώνοντας: «Όταν θα πάρω την κλήση μου να παρουσιαστώ, θα πάω όπως πάνε όλοι οι μάρτυρες να καταθέσω στην Εξεταστική. Ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».\

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως, σκοπός του Ξυλούρη είναι να τοποθετηθεί ενώπιον των μελών της Εξεταστικής για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ -προφανώς- θεωρεί ότι θα ερωτηθεί για τις επισυνδέσεις. Η έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του, ως υπόπτου για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, ωστόσο, μπορεί και να «δικαιολογεί» την επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής - το ίδιο που επικαλέστηκε για να μην παραστεί στην Εξεταστική, την πρώτη φορά που κλήθηκε, στις 20 Νοεμβρίου.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στο γραπτό υπόμνημα που διαβιβάστηκε στα μέλη της επιτροπής, ο «Φραπές» ισχυριζόταν πως, δεν είχε πρόσβαση σε σειρά εγγράφων που είχαν διαρρεύσει στα ΜΜΕ και τον εμφάνιζαν ως ύποπτο ή κατηγορούμενο για αδικήματα σχετιζόμενα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και ότι, παρότι είχε αιτηθεί, δεν είχε λάβει σχετικά αντίγραφα, ούτε του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο επίσης είχε δημοσιοποιηθεί.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ήταν και πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη γνωστός στον αγροτικό και συνεταιριστικό χώρο της Κρήτης. Κατέχει θέσεις ευθύνης σε συνεταιρισμούς όπως η οργάνωση σταφιδοπαραγωγών ΚΣΟΣ Σουλτανίνα και η Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ Κόφινα, που λειτουργούσε και ως ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων) για αιτήσεις αγροτικών επιδοτήσεων.

«Είχε πολλαπλό θεσμικό ρόλο. Ήταν πρόεδρος συνεταιρισμών και του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και έκανε τακτικές θεσμικές επισκέψεις στο υπουργείο. Με αφορμή αυτές τις επισκέψεις μου έθετε και το προσωπικό του ζήτημα», υποστήριξε, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος. «Ανέπτυξα οικειότητα με όλους τους παραγωγούς, κτηνοτρόφους, αγρότες, κι αυτό είναι θέμα χαρακτήρα», εξηγούσε ο ίδιος, ωστόσο οι συνομιλίες – «φωτιά» από τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτουν μία όχι και τόσο «μειλίχια» εκδοχή του «Φραπέ».

«Αν είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου θα ήμουν έξω»

«20,21,22 θα βεβαιώσει και αυτή από 3 χρονιές τα ίδια. Καταλαβαίνεις έτσι, θα πάει βάσει του Ηρακλείου, τα ίδια, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τέσσερις χρονιές από 120, 500.000 στα σπίτια μας» ακούγεται να λέει στον Γιώργο Στρατάκο ο Γιώργος Ξυλούρης σε επισύνδεση από την 14η Νοεμβρίου του 2024 και συνεχίζει: «Δεν υπάρχουν δικαιώματα, τελειώνουμε. Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου, ρε μ@@κα, ειλικρινά αυτή η Τυχεροπούλου αν την είχα σκοτώσει θα ήμουν έξω. Θα είχαμε φάει και ένα 50άρι οι δικηγόροι και ήμασταν εντάξει…».

Σε άλλη συνομιλία από τον Οκτώβριου του ίδιου έτους, ο «Φραπές», που συνομιλεί με τον -τότε- πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, αναφέρεται σε ένα εξώδικο αλλά και στην επαφή του με τον Μάκη Βορίδη.

Μπαμπασίδης: Μου λέει ο Παναγόπουλος(;) αυτό το παιδί, λέει εγώ που το είδα, λίγο κρυφά, κλεφτά (ενν. το ντουλάπι της Τυχεροπούλου), έχει όλες μου λέει τις ιεραρχικές που ψάχνουμε, γιατί είδα ένα κουτάκι που έγραφε με γράμματα ιεραρχικές.

Ξυλούρης: Πω ρε π@@@@@ μου.

Μπαμπασίδης: Οτι μου λέει είδα δυο τρεις στα κλεφτά ιεραρχικές απ’ την Κοζάνη πάνω από διακόσιες, τριακόσιες χιλιάδες η κάθε μια Γιώργο.

Ξυλούρης: Πωωω.

Μπαμπασίδης: Του Σημανδράκου και μου λέει, και έχει και σίγουρα ένα χαρτί που έγραφε ΑΦΜ σωστά.

Ξυλούρης: Φαντάσου τώρα τι μπόμπα θα βγάλει στον αέρα, έτσι;

Μπαμπασίδης: Ε ναι.

Ξυλούρης: Τώρα είναι η ώρα να τους τελειώσουνε.

Μπαμπασίδης: Ε ναι.

Ξυλούρης: Τώρα πρέπει ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας να τους μαζέψει.

Μπαμπασίδης: Τώρα αύριο θα της στείλουμε εξώδικο, ελάτε τάδε του μηνός να ανοίξουμε το ερμάριο και θα τους κοινοποιήσω εκεί. Θα στείλω τον επιμελητή στην Εισαγγελέα, ότι την ψάχνει να της τον επιδώσει και μου είπαν ότι συχνάζει εδώ.

Ξυλούρης: Ναι ε;

Μπαμπασίδης: Τώρα ναι, ναι, ναι. Το έβαζα ήδη, από αύριο το πρωί δέκα – μια θα ’ρθει ο επιμελητής και θα το πάει εκεί, να την ψάξει.

Ξυλούρης: Ωω θα σκάσει μπόμπα μεγάλη τώρα, όλα τα έγγραφα.

Μπαμπασίδης: Ε βέβαια θα σκάσει μπόμπα. Εν τω μεταξύ οι Αντιπρόεδροι Αφαντοι.

Ξυλούρης: Ναι ε;

Μπαμπασίδης: Αφαντοι.

Ξυλούρης: Αφού είναι στο παιχνίδι μέσα ρε.

Μπαμπασίδης: Ναι ρε συ.

Ξυλούρης: Τα ’χουνε βρει μετά αυτοί.

Μπαμπασίδης: Αφαντοι. Ναι οι Αντιπρόεδροι άφαντοι και η άλλη η μ@@@@@@@ να μου κάνει, είναι προσωπικό σου, άκου προσωπικό λέει.

Ξυλούρης: Η Μελιτίνη.

Μπαμπασίδης: Ναι.

Ξυλούρης: Ναι μωρέ ‘νταξ. Η Μελιτίνη ήταν εισπρακτικός μηχανισμός, έτσι;

Μπαμπασίδης: Ναι, ναι, ναι.

Ξυλούρης: Εισπρακτικός μηχανισμός, τέλος πάντων, μη μασάς. Οχι θέλει λίγη ψυχραιμία ακόμη να τα λύσουμε. Εμείς έχουμε ραντεβού την Τετάρτη με τον Βορίδη με τον άλλον. Να τα λύσουμε, να ξεβρωμίσεις και συ να φύγεις από αυτό το άγχος.

«Όχι ρε, μου είπε ο Μάκης, μέχρι κόκκαλο. Μου είπε ο Μάκης, στείλ’ τονε, μου λέει, σε εμένα αύριο – σήμερα δηλαδή. Και πήρε και τον Φλωρίδη. Αν δεν ξεκωλώσουν τώρα την Παπανδρέου, από εκεί, έχουμε θέμα. Κατάλαβες;», αναφέρει ο «Φραπές» σε άλλη συνομιλία με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και φίλο -όπως παραδέχτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή- του Λευτέρη Αυγενάκη, Λευτέρη Ζερβό, όπου συζητάνε το ενδεχόμενο «ξηλώματος» της Πόπης Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Μπορούνε; Αφού είναι Ευρωπαία δεν είναι στη δικαιοδοσία», ρωτάει ο Ζερβός, με τον Ξυλούρη να απαντάει, «Ελληνίδα είναι και τοποθετείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Βρήκε το σταθερό μου και μίλησε με τα παιδιά μου»

Στον Γιώργο Ξυλούρη και τους τρόπους που λειτουργούσε με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή της στις 23 Οκτωβρίου και η μάρτυρας - κλειδί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο Ξυλούρης, σύμφωνα με την κ. Τυχεροπούλου, έφτασε στο σημείο να βρει το σταθερό τηλέφωνο τους σπιτιού της, να καλέσει και να μιλήσει με τα παιδιά της.

Μετά τις εκλογές του 2023, όταν ανέλαβε το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης ο Λευτέρης Αυγενάκης, άρχισαν οι πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, είπε η Παρασκευή Τυχεροπούλου και πρόσθεσε ότι, την επισκέφθηκε στον οργανισμό ο Γιώργος Ξυλούρης, καθώς και η κόρη του που «εργάζεται σε ΚΥΔ», τους οποίους και ενημέρωσε ότι δεν είχαν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ήταν απαραίτητα για την αποδέσμευση- ενώ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είχαν ειδοποιηθεί σχετικά.

Πρόσθεσε ότι υπήρχαν πέντε ΑΦΜ συγγενικών προσώπων του Ξυλούρη για τα οποία είχαν προκύψει ευρήματα, από τους διοικητικούς ελέγχους. Όταν ανέφερε τα εν λόγω ευρήματα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη εκείνος, αντί να της δώσει οδηγίες, «παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη να με πιέσει. Δεν ανέλαβε την ευθύνη να πληρώσει εκείνος τον Ξυλούρη παρά το δικό μου σημείωμα.

Στη συνέχεια πληρώθηκαν αυτά τα ΑΦΜ, μόνο με το “ζωικό κεφάλαιο” και όχι και με τον διοικητικό έλεγχο». «Τι έγινε όταν ο Ξυλούρης τηλεφώνησε στο σπίτι σας;», ρωτήθηκε από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες η Τυχεροπούλου, μετά την κατάθεσή της στην Εξεταστική, με την ίδια να απαντά πως, «ο σήκωσε ένα από τα παιδιά μου. Δεν είπε κάτι άσχημο απλά με ζήτησε». «Σάς απείλησε;», ρωτήθηκε η ίδια, για να απαντήσει θετικά.

«Eίμαι στη ΝΔ. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω»

Στις 20 Νοεμβρίου, όταν ο Ξυλούρης αρνήθηκε να εμφανιστεί στην Εξεταστική, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, αναγνώρισε το δικαίωμά του στη «σιωπή και την μη αυτοενοχοποίηση» (όπως ανέφερε στο υπόμνημα που κατέθεσε), παρότι, η Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο, αλλά έχει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών, καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, αντί να ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του Κρητικού αγρότη, όπως είχε απειλήσει ότι θα κάνει μετά την αρχική άρνηση του Γρηγόρη Βάρρα να καταθέσει, παρέπεμψε τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα για απείθεια.

«Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω», δήλωνε τον περασμένο Ιούνιο, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Ξυλούρης. Όπως και η υποψήφια με το κυβερνών κόμμα το 2019 και -μέχρι πρότινος- συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ο «Χασάπης», Ανδρέας Στρατάκης που τώρα δηλώνει πολιτικά άστεγος αλλά είπε πως, «στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019.

Πέρα από την ψήφο μου έδωσα και υποψηφιότητα και τον βοήθησα να εκλεγεί ως κυβέρνηση» και ο «υπερτυχερός» των (απανωτών) Τζόκερ, Χρήστος Μαγειρίας που σημείωσε ενώπιον της Εξεταστικής πως, «ανήκε (σ.σ. στη ΝΔ) ο πατέρας μου και ακολούθησα κι εγώ». Προφανώς, καθαυτή η πολιτική τοποθέτηση των μαρτύρων της Εξεταστικής -ή οποιουδήποτε-, δεν είναι μεμπτή. Στην προκειμένη, όμως, μπορεί και να αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο - εξαιρετικά περίπλοκο- παζλ του σκανδάλου των αγροτικών επιδοτήσεων.

Πηγή: ethnos.gr