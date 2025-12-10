Κάλεσμα Τσιάρα σε αγρότες για ουσιαστικό διάλογο στο ίδιο τραπέζι: «Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους»

Να τρέξει άμεσα τις εξελίξεις καλώντας ανοιχτά τους αγρότες σε συνάντηση αποφάσισε η κυβέρνηση μετά την περίπου πεντάωρη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στα γραφεία της Πειραιώς μεταξύ του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και 55 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι πάντα σημαντικό να μπορεί κανείς με διάλογο να εντοπίζει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να προσπαθεί να τα επιλύσει. Είναι ο διάλογος για τον οποίο αφορά ακόμη και αυτή την ανοιχτή πρόσκληση προς τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου»», ήταν η πρώτη ατάκα του κ. Τσιάρα στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης.

Και συνέχισε: «Είχαμε την ευκαιρία για μια σοβαρή εποικοδομητική συζήτηση, για να λύσουμε τα θέματα των πληρωμών και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Μόνο με τον διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των αγροτών» είπε ο κ. Τσιάρας απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε αντιπροσωπείας τους.

Όσον αφορά στη συνάντηση με τους βουλευτές και τις εντάσεις που υπήρξαν, ο ίδιος ανέφερε: «Με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Είχαμε μια έντονη, αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές για όλα τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Για το σχέδιο της κυβέρνησης, ανέφερε: «Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης, αλλά για να εφαρμοστούν θα πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά στο τραπέζι της συζήτησης. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες, τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Πρόθεσή μας ήταν και είναι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο».

Όσο για το Μέτρο 23 ανέφερε: «Το πληρώθηκαν πολλοί αγρότες και μέχρι το τέλος του μήνα θα το πληρωθούν και πολλοί ακόμη που βρίσκονται υπό έλεγχο. Το Μέτρο 23 δεν ήταν στις γνωστές επιδοτήσεις, ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε τα αιτήματα γιατί βρισκόμαστε σε αναμονή και ανά περιοχή υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα».

Ραντεβού ακόμη και τη Δευτέρα

Εν τω μεταξύ, παρά τις στιγμές έντασης και τους «καυτούς» διαλόγους, το «μασάζ» του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στη συνάντηση που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στην Πειραιώς έβγαλε... ενωτικό κλίμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του CNN Greece, αυτό που διεμήνυσε ο υπουργός είναι την πρόθεση του Μαξίμου να τρέξουν άμεσα οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης και ακόμη και τη Δευτέρα (15/12) να πραγματοποιηθεί ραντεβού με το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο των αγροτών.

Με βάση το παρασκήνιο, από την κυβέρνηση περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η συνέλευση παραγωγών και κτηνοτρόφων που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στη Νίκαια της Λάρισας και εφόσον, ανακοινωθούν τα ονόματα που θα αποτελέσουν την αντιπροσωπεία των αγροτών και καθαρογραφτούν τα αιτήματα, τότε μπορεί να προχωρήσει άμεσα η συνάντηση.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι μια πρώτη συνάντηση μπορεί να γίνει τη Δευτέρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, για να ακολουθήσει και μια δεύτερη εφόσον χρειαστεί με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Σημειώνεται πως η συνάντηση στην Πειραιώς έγινε με αφορμή τις αντιδράσεις των γαλάζιων αντιδράσεων για τους απλήρωτους του Μέτρου 23 και των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Στη συνάντηση βρέθηκαν 35 άτομα στην αίθουσα και άλλα 20 έδωσαν το «παρών» στη σύσκεψη μέσω βιντεοκλήσης.

Σε κάθε περίπτωση η «γραμμή» που εξήγησε ο Κώστας Τσιάρας στους βουλευτές ήταν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο και ετοιμάζει ένα πακέτο νέων διευκολύνσεων, χωρίς να δίνει «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» και πως προχωρά κανονικά τις πληρωμές και μέσα στο Δεκέμβριο.

«Ορίστε αντιπροσωπεία για να γίνει διάλογος»

Την ίδια ώρα, για συνάντηση σε υψηλό επίπεδο με τους αγρότες αμέσως μόλις αυτοί ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ η χώρα βρίσκεται υπό «πολιορκία» με δεκάδες μπλόκα σε κομβικά σημεία και υποδομές.

Όπως είπε χαρακτηριστικά το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο Action24 «απευθύνω, λοιπόν, μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν – όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός –συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, συγκεκριμένη όμως, δηλαδή είναι οι τάδε, οι συγκεκριμένοι 5-10-15 όσοι είναι τέλος πάντων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή, για να μην πω την επόμενη στιγμή να πω την επόμενη ημέρα το πολύ θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

«Αυτοί που χτυπούν ανθρώπους στο κεφάλι είναι τραμπούκοι»

Ο κ. Μαρινάκης είπε πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά οφείλει να παρεμβαίνει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολλών.

«Ναι στον διάλογο στην ικανοποίηση αιτημάτων που δεν δημιουργεί ζήτημα στην οικονομία και τους υπόλοιπους πολίτες, όχι δηλαδή σε υπερβολές των προηγούμενων δεκαετιών, ναι σε όλα αυτά αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία των Ελλήνων».

«Η κυβέρνηση οφείλει όταν βλέπει πως τα δικαιώματα των πολλών παραβιάζονται να παρεμβαίνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να γίνει επέμβαση όπως στην Κρήτη και έγινε και μάλιστα η Δικαιοσύνη φαίνεται ότι προχωρά την υπόθεση αυτή με πολύ σοβαρά αδικήματα. Γιατί αυτοί οι οποίοι χτυπάνε ανθρώπους στο κεφάλι, αναποδογυρίζουν περιπολικά δεν είναι το υγιές κομμάτι του πρωτογενούς τομέα.

Βλέπω συμπεριφορές από πολιτικούς άλλων κομμάτων που αγκαλιάζουν ακόμα και τέτοιες συμπεριφορές. Όχι αυτοί οι άνθρωποι είναι τραμπούκοι, είναι εγκληματίες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να δείρεις ένα αστυνομικό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: cnn.gr