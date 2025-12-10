Πυρά βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα: «Πρωτοφανής η συμμετοχή αγροτών στα μπλόκα, τι φταίει και ξέφυγε επικοινωνιακά η κατάσταση;»

Τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενημερώνει αυτή την ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στα κεντρικά γραφεία της Πειραιώς.

Νωρίτερα, είχε γίνει έκτακτη σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του κ. Τσιάρα αλλά και του αντιπροέδρου Κ. Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, αλλά και για τις πληρωμές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το προσεχές διάστημα.

Στον διάλογο που είναι σε εξέλιξη - όπου μετέχουν πολλοί βουλευτές, ανάμεσά τους και ο Μάκης Βορίδης -, ο Κ. Τσιάρας εξήγησε ότι «οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι».

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες, κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν γι' αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό». Σημείωσε δε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία» και πρόσθεσε: «Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά» και σημείωσε ότι σε όποιους αγρότες μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) αυτό συνέβη γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους».

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή σημείωσε ότι η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Ολοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επεσήμανε ότι «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρεντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό. « Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Βουλευτές αμφισβήτησαν το μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο Φάνης Παππάς μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων είπε χαρακτηριστικά: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ενώ ο Ανδρέας Κατσανιώτης επεσήμανε: «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Έντονοι διάλογοι υπήρξαν και με αφορμή την δήλωση Τσιάρα περί «μεγάλης κάθαρσης και τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας».

«Δεν υπάρχει σχέδιο παρά μόνο αναπαραγωγή του τι θα τους δώσουμε» είπε επίσης ο Α. Κατσανιώτης.

Στην πρωτοβουλία αυτή οδήγησε το ηχηρό καμπανάκι που χτύπησαν χθες το πρωί 6 βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία ζητούν να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός», σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Το κλίμα αυτό, σε συνδυασμό με τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις αγροτών, προμηνύει ένα δύσκολο μεσημέρι για τον κ. Τσιάρα, ο οποίος αναμένεται να δεχθεί τα πυρά των βουλευτών για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ίσως ωστόσο εκτονώσει την ένταση στη γαλάζια ΚΟ.

Πηγή: iefimerida.gr