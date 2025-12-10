Η επίθεση γαλάζιων βουλευτών, το φρέσκο γάλα Σαμαρά και ο κυβερνητικός που μπήκε στο ραντάρ του Μαξίμου

«Μαστίγιο και καρότο» θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την τακτική που ακολουθεί το Μαξίμου έναντι των αγροτών. Από τη μία δηλαδή απειλούν τους αγροτοσυνδικαλιστές πως αν ξεφύγουν θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς και από την άλλη τους λένε πως θα πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν και με το παραπάνω.

Δεν είναι τυχαία δηλαδή ούτε η (γελοία στη σύλληψη αλλά οδυνηρή για τους εγκαλούμενους) δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που σχηματίστηκε για τους αγρότες που μπούκαραν σε αεροδρόμια της Κρήτης, ούτε και η παρέμβαση του («ανεξάρτητου») Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για αυτόφωρα και διώξεις σε όσους κλείσουν δρόμους, λιμάνια και άλλα.

Σήμερα πάντως αναμένεται να έχουμε διαφόρων ειδών γεγονότα έντασης, καθώς οι αγρότες σε διάφορα μέρη προαναγγέλλουν κλεισίματα δρόμων και λιμανιών.

Το «Μέτρο 23» πάντως, που η κυβέρνηση διαφημίζει πως θα πληρωθεί, αντί να λύνει τα προβλήματα, εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για η Νέα Δημοκρατία. Ερώτηση κατέθεσαν έξι βουλευτές του κόμματος, που εκλέγονται σε περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, δείχνοντας πως οι εκλεγμένοι πιέζονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος, όλοι τους διόλου ισχυρά πρόσωπα που εκλέγονται στην Βόρεια Ελλάδα, επιτέθηκαν στο υπουργείο και την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλογίζοντάς τους πως αποκλείουν αυθαίρετα αγρότες με «καταχρηστικό τρόπο και αίολα (sic) νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια».

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