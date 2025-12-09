Το σχέδιο των ψύχραιμων στου Μαξίμου για τους αγρότες και η Γκίλφοϊλ με τον Πάτση

Ένα φαινομενικά αθώο στιγμιότυπο, μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δίπλα στον Ανδρέα Πάτση, ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονη αμηχανία στο κτίριο της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας.

Πρόσωπα με γνώση των όσων ακολούθησαν αναφέρουν ότι μέσα σε λεπτά έγινε ενημέρωση προς τη νέα Πρέσβη για το ιστορικό του πρώην βουλευτή, προκειμένου να αποφευχθούν «λανθασμένα μηνύματα» ως προς τις επαφές και τις δημόσιες εικόνες της.

Η υπενθύμιση είχε λόγο: ο Πάτσης είχε βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών υποθέσεων, πολιτικών αντιπαραθέσεων, δημοσιογραφικών αποκαλύψεων και έρευνας της Δικαιοσύνης για μη δηλωμένες συμμετοχές σε εταιρείες, ζήτημα για το οποίο ακολούθησε καταδίκη.

Παράλληλα, το όνομά του είχε εμπλακεί σε συζητήσεις που αφορούσαν στη δραστηριοποίησή του σε εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, αλλά και σε αναθέσεις των ΕΛΤΑ, σε περίοδο κατά την οποία είχε ρόλο κοινοβουλευτικής εποπτείας.

Όλα τα παραπάνω είχαν τότε ανοίξει μεγάλη δημόσια συζήτηση και θεωρήθηκαν από τα πιο φορτισμένα πολιτικά επεισόδια της περιόδου. Έτσι, η ξαφνική «συνύπαρξη» στη φωτογραφία λειτούργησε σαν υπενθύμιση ενός πολύ βαριού φακέλου, με το προσωπικό της Πρεσβείας να κινείται γρήγορα ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες. Εν ολίγοις: μια εικόνα λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να επαναφέρει ολόκληρο παλιό κεφάλαιο στο προσκήνιο.

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