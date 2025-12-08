ΣΥΡΙΖΑ: Οι «Βίοι Παράλληλοι» της Αυγής έφεραν δυσαρέσκεια σε Κουμουνδούρου και Νέα Αριστερά

Αλυσιδωτές αντιδράσεις από το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής, που υιοθέτησε άλλη γραμμή για τις διεργασίες ενότητας του προοδευτικού χώρου.

Το παρασκήνιο της παραίτησης του διευθυντή της εφημερίδας και το σήμα του Τσίπρα πως αδιαφορεί για τις ηγεσίες των κομμάτων του χώρου.

Ενόσω οι συζητήσεις στην Αμαλίας, την Κουμουνδούρου και την Πατησίων γίνονται στη σκιά των σκληρών εκφράσεων του Αλέξη Τσίπρα για τους άλλοτε συνοδοιπόρους του, το έντυπο ιδιοκτησίας της Κουμουνδούρου φιλοτέχνησε ουσιαστικά το διαζύγιο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το πρωτοσέλιδο της Αυγής

Ο πρωτοσέλιδος τίτλος ήταν «ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας: Βίοι Παράλληλοι», ενώ στους «υποτίτλους» αναφερόταν μεταξύ άλλων πως «ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται», πως εξελίσσεται «ανασύνθεση του χώρου από Φάμελλο – Χαρίτση», καθώς και ότι υπάρχουν «κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

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