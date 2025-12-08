Η αμήχανη κυβέρνηση, οι «καμπάνες» του Καραμανλή και η επιστροφή της Καρυστιανού

Πλησιάζουμε στις γιορτές, σε δέκα μέρες θα καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και ορισμένους συνταξιούχους (οι του δημοσίου σας θυμίζω πως είναι ακόμα κολλημένοι στα μνημόνια), και η αγορά περιμένει να τζιράρει για να σώσει τα σπασμένα της χρονιάς.

Με αυτά τα δεδομένα το Μαξίμου βρίσκεται εμφανώς σε αμηχανία αντικρίζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι κυλιόμενες έρευνες, που παραλαμβάνει το πρωθυπουργικό περιβάλλον, δεν έδειξαν μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για τα μπλόκα των αγροτών, ενώ οι ίδιοι οι αγροτοσυνδικαλιστές χειρίζονται μέχρι στιγμής τον αγώνα του έξυπνα:

Πληθαίνουν τα μπλόκα τους «αποκεντρώνοντας» τις κινητοποιήσεις τους, αλλά επιτρέπουν την κυκλοφορία από τις παρακαμπτήριες και απλά καθυστερούν λίγο τις εισαγωγές στα τελωνεία.

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