Μητσοτάκης: «Αν βρούμε φυσικό αέριο αλλάζουν τα πάντα» - Οι σχέσεις με ΗΠΑ, η Τουρκία και το SAFE

«Αν βρούμε φυσικό αέριο αλλάζουν τα πάντα», με αυτή τη φράση περιέγραψε τις ενεργειακές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στο συνέδριο Athens Policy Dialogues «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μία πιθανή ανακάλυψη φυσικού αερίου θα αναβαθμίσει θεαματικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα τελείως νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργανώνει η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», ανέφερε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η πρώτη απόπειρα εξόρυξης, κάτι που, αν αποδώσει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

«Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ»

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι, πέρα από το πότε θα γίνει η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η στρατηγική συνεργασία δεν επηρεάζεται από ζητήματα συγκυρίας ή χρονοδιαγράμματα.

«Η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο SAFE»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο πρωθυπουργός σημείωσε πως το έδαφος είναι «ώριμο» για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα στις διμερείς σχέσεις ήταν «ανησυχητικά τεταμένο». Εξήγησε ότι το κείμενο αυτό απέδειξε πως οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεργασία στο μεταναστευτικό, όπου «καταγράφεται απτό θετικό αποτέλεσμα».

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα βίζας για τα ελληνικά νησιά, τονίζοντας τη συμβολή του στον τουρισμό. Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η Ελλάδα έθεσε «σαφή όρια όπου κρίθηκε απαραίτητο», όπως στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, επιδιώκοντας να καταδείξει ότι η αποκλιμάκωση δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις αρχής και ότι η Τουρκία δεν θα μπει στο SAFE όσο υπάρχει το casus belli.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει διαμορφώσει μια στρατηγική που στοχεύει πρωτίστως στη σταθερότητα της περιοχής, με τη μείωση της έντασης ως βασικό εργαλείο για μια πιο λειτουργική διμερή σχέση. Την ίδια στιγμή επέμεινε ότι η προσέγγιση αυτή «συνοδεύεται από την εδραίωση των εθνικών θέσεων», ώστε ο διάλογος να μην λειτουργεί εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

«Περίπλοκη η κατάσταση στη Λιβύη»

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την κατάσταση στη Λιβύη «περίπλοκη», σημειώνοντας ωστόσο ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει διατηρήσει σταθερή επικοινωνία και με τις δύο πλευρές της λιβυκής πραγματικότητας.

Για το μεταναστευτικό: Ανέφερε ότι η εικόνα είναι «καλύτερη σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες».

Για τη Μέση Ανατολή: «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης κάποια στιγμή θα γίνει» ανέφερε ο πρωθυπουργός, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Για τη σχέση με το Ισραήλ: Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ έχει πλέον βαθιές ρίζες και πραγματικό περιεχόμενο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχήμα 3+1. Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί μετά την επίθεση της Χαμάς. Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι το Ισραήλ πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια στην απάντησή του στην τρομοκρατική επίθεση.

Για το Κυπριακό: Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με την προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία του ψευδοκράτους δεν υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο για πρόοδο. Παράλληλα, επισήμανε πως η θέση της Άγκυρας για «λύση δύο κρατών» είναι αδιανόητη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κανέναν που συμμετέχει στη διαδικασία. «Δεν είμαι απαισιόδοξος με το Κυπριακό, αλλά είμαι ρεαλιστής», τόνισε.

Πηγή: newsit.gr