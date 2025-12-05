Πολάκης για Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν είμαι άνθρωπος να κάνω παρακάλια, ξέρω από τσι πορτοκαλιές να φτιάχνω πορτοκάλια»

Λάβρος εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Open και στον Νίκο Στραβελάκη καθώς δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του από την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς, όπως επίσης και τα όσα είπε και δεν είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελλο και όσους υποστηρίζουν ότι μόνη λύση για το κόμμα είναι η συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι «δεν είμαι άνθρωπος να κάνω παρακάλια, ξέρω από τις πορτοκαλιές να φτιάχνω πορτοκάλια», επιτέθηκε σε Μητσοτάκη και Χατζηδάκη και έκανε εκτενή αναφορά στις δύο αναρτήσεις για την οποία τον κατηγόρησε ο Τσίπρας. Γι αυτή όπου στοχοποιούσε δημοσιογράφους και εκείνη όπου αναφερόταν απαξιωτικά στα εμβόλια.

Αναλυτικά όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ:

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κυβέρνηση

Σήμερα ο κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας ανέβαλαν τη συνάντηση που είχαν με τους αγροτοκτηνοτρόφους από όλη την Κρήτη. Είχαν ζητήσει παρουσία όλων των βουλευτών. Μας κάλεσαν οι σύλλογοι και ο κ. Χατζηδάκης προφασίστηκε ότι δεν γίνεται να είναι παρόντες οι βουλευτές, κάτι απαράδεκτο. Αυτό δείχνει τις προθέσεις της κυβέρνησης για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών μετά από μια καταστροφική πληρωμή. Ο κ. Χατζηδάκης υποτίθεται διαπραγματεύθηκε και είπε θα δώσει 1 δισ. παραπάνω, κολοκύθια θα δώσουν»

Για το γιατί δεν πήγε στο Παλλάς και για την ανάρτηση που τον κατηγόρησε ο Τσίπρας, όταν στοχοποίησε δημοσιογράφους

Έχω λίγο υψοφοβία. Δεν πήγα συνειδητά. Έδινα και συνεχίσω να δίνω συγκεκριμένες μάχες γι αυτό που θεωρώ ως διαπλοκή. Προφανώς και δεν μετανιώνω για όσα γράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του ούτε για τη φωτογραφία με τους δημοσιογράφους που είχα βγάλει στη φόρα. Δεν είδα ομως εσάς όταν συνάδελφός σας με αποκαλούσε σκύλο να πείτε κάποια κουβέντα. Εγώ αυτό που είχα πει τότε και σας πείραξε ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπηρετικό προσωπικό της κυβερνητικής προπαγάνδας.

Εγώ είμαι στοχοποιημένος χρόνια. Από τη στιγμή που ανέλαβα θέση του αναπληρωματή υπουργού Υγείας και άρχισα να σκαλίζω, στοχοποιήθηκα με τον χειρότερο τρόπο από το σύστημα της πληρωμένης δημοσιογραφίας, που μόνο από το ΚΕΕΛΠΝΟ έπαιρνε την περίοδο 2013 και 2014 έπαιρνε τζάμπα και βερεσέ 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εγω τότε προσπάθησα να υπερασπιστώ τον Νίκο Παππά που για πρώτη φορά έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν.

Είχα πει ότι το βαθύ κράτος είναι οι δικαστικοί, οι τραπεζίτες, οι δημοσιογράφοι. Είχα μιλήσει για αρμούς της εξουσίας και επιμένω. Τι κάνει ο Μητσοτάκης; Δεν ελέγχει όλο το σύστημα; Δεν παρακολουθούσε δικαστικούς; Εδώ τον αρχηγό του στρατού παρακολουθούσε. Έχουν κάνει ένα σύστημα που φτιάχνει ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, απευθείας αναθέσεις, περιουσίες σε μια μειοψηφία του 0,5% και λέει στους υπόλοιπους 'σκάστε'.

Για την ανάρτηση με τα εμβόλια

«Ποιος είχε δίκιο λοιπόν; Γιατί κι εγώ γιατρός είμαι. Τα στοιχεία λένε το εξής. Η χώρα μας με αυτή την επιτροπή λοιμωξιολόγων και με αυτή τη λογική αντιμετώπισης του κορονοϊού έφτασε να είναι η πρώτη χώρα στον δυτικό κόσμο σε θανάτους ανά εκατομμύριο ανθρώπων. Πλήρης αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες στην αρχή είχαν πολύ περισσότερους θανάτους στην αρχή, από τότε που έστρωσαν το παιχνίδι με τις ΜΕΘ, οι θάνατοι επιβραδύνθηκαν. Αν είχαμε βάλει τα φάρμακα στο οπλοστάσιό μας από την αρχή, οι θάνατοι θα ήταν 20.000 λιγότεροι. Όταν η Ευρώπη έβγαινε από τα lockdown, εδώ δέρναμε τον κόσμο και απολύαμε τους γιατρούς που αρνούνταν να εμβολιαστούν.

Για την ομιλία Τσίπρα

Δεν πήγα γιατί διαφώνησα με τη στάση του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας το 2012 έκανε κάτι που κανένας ηγέτης της Αριστεράς δεν είχε κάνει. Είπε 'πάμε να κυβερνήσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Σε αυτό το κάλεσμα στρατεύτηκα κι εγώ και φέραμε τη νίκη του 2015. Δώσαμε με τα λάθη και τα καλά μας, με τις ανεπάρκειες και τις υποχωρήσεις αλλά και με τις κινήσεις μας και τις συγκρούσεις, έναν αγώνα και βγάλαμε τη χώρα από τον κλοιό των μνημονίων και τη χρεοκοπία. Τα δύο πρώτα μνημόνια ήταν 65 δισ. μέτρα και του ΣΥΡΙΖΑ 9 δισ. Ο Τσίπρας υπερασπίζεται το 2015-19 εκτός από δύο πράγματα, τη μάχη με τα κανάλια που έδωσαν ο Παππάς με τον Κρέτσο και τη μάχη στην υγεία που έδωσαν κάποιοι συνεργάτες μου και εγώ

Για τον εξώστη

Δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Αλλά στον καθένα κάνουν ό,τι αυτός επιτρέπει να του κάνουν. Τελικά όλοι, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ θα κριθούμε από ένα πράγμα. Έχουμε μια διεφθαρμένη συμμορία που κυβερνά. Αν υπήρχε μια ορατή λύση, ο Μητσοτάκης θα είχε πάρει το καράβι να φύγει. Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή πρόγραμμα με βαθείς αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, θα αναδιανέμουν πλούτο. Αυτά δεν τα άκουσε από τον Αλέξη Τσίπρα...

Για το αν συμφωνεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ακολουθήσει τον Τσίπρα και να συμπορευθεί όπως λέει ο κ. Φάμελλος

Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εμπειρία να φτιάξει αυτό το πρόγραμμα για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι των παρακαλιών. Δεν είμαι άνθρωπος να κάνω παρακάλια, ξέρω από τσι πορτοκαλιές να φτιάχνω πορτοκάλια.

Ο καπετάνιος έχει την πρώτη ευθύνη. Και ο Τσίπρας είχε την πρώτη ευθύνη. Αλλά μην τους βάζετε όλους στην ίδια πυρά από αυτούς που λέτε ότι έβγαλε στα μανταλάκια ο Τσίπρας. Τον Λαφαζάνη, τη Ζωή και τον Βαρουφάκη τους έκρινε και ο κόσμος. Η μεγαλύτερη κριτική μου στον Τσίπρα δεν είναι αυτά που λέτε αλλά ότι δεν αναφέρει το τεράστιο έργο που κάναμε στον χώρο της Υγείας. Που μας κράτησαν και όρθιους σε τεράστιες στιγμές.

Πηγή: ethnos.gr