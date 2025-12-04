Μητσοτάκης για ελληνική δικαιοσύνη: «Απεγκλωβίσαμε το σύστημα από την αδράνεια και τις αγκυλώσεις»

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εποχή μεταρρυθμίσεων που όχι μόνο ανακοινώνονται, αλλά υλοποιούνται και εφαρμόζονται», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση» στην οποία έδωσε το «παρών» και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας από το Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, τόνισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε από το 2020 μέχρι σήμερα κατάφερε να απεγκλωβίσει το σύστημα από την αδράνεια και τις αγκυλώσεις με την υλοποίηση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που προώθησε.

«Όταν παρουσιάσαμε τον νέο δικαστικό χάρτη κάποιοι έλεγαν ότι αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Τελικά αυτές τις αλλαγές η πλειονότητα των εμπλεκομένων τις αγκάλιασε», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η ενοποίηση των ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων πρόσθεσε 1.000 δικαστές στο σύστημα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο νέο κτηριακό πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι «βελτιώνουμε σημαντικά τις συνθήκες εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε τα ΜΜΕ να αναδείξουν τις μεγάλες αλλαγές στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι αλλαγές με τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως επίσης και την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου άγγιξε τους πολίτες είπε επίσης ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε αναφερόμενος στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα ότι όσοι μιλούν γι' αυτό καλό είναι να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι στις εκθέσεις της Ε.Ε.

«Μέρα με την μέρα η δικαιοσύνη ανακτά ολοένα και μεγαλύτερο κύρος... Δυστυχώς όμως στον δημόσιο διάλογο κανείς δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Επικρατούν συνθήματα οργής και αυτό το ψέμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από την αλήθεια και καλύπτει το μετρήσιμο αποτελεσμα που παρουσιάστηκε σήμερα» ανέφερε επείσης ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγοντας τόνισε ότι η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της Δημοκρατίας.

Πηγή: cnn.gr