Γεωργιάδης: «Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας, τους είπε 'είστε μηδέν' και χαμογελούσαν στον εξώστη»

Το πρωί της Πέμπτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με έντονο ύφος την παρουσίαση του βιβλίου "Ιθάκη" του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς και τα όσα είπε για τις πολιτικές εξελίξεις.

Σε συνέντευξή του στο Action24, περιέγραψε την εκδήλωση με τρόπο που τόνισε την κεντρική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και έκανε αναφορά σε άλλους πολιτικούς, σχολιάζοντας την αλληλεπίδρασή τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, κατά τη γνώμη του, ο Νίκος Πολάκης είναι ο μόνος που θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.

"Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας και είπε "εγώ είμαι παιδιά όλοι οι άλλοι είστε μηδέν όποιος γουστάρει αλλιώς σας εξαφανίζω κι εσύ Φάμελλε μπες τιμωρία" και οι άλλοι χαμογελούσαν από τον εξώστη.

Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Ο μόνος που θα υπερασπιστεί την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης όπως οι Ιάπωνες στρατιώτες στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Αμερικανούς", τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.

"Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. Είδατε στο Παλλάς κάποιον επιπλέον από το 2023; Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 που είδαμε στο Παλλάς εμετρήθη από τον λαό; Οι άνθρωποι έχουν ζυγιστεί από τον λαό και τους έδωσε ο λαός το 17,7%. Η ίδια ακριβώς ομάδα του 2023 έχασε με 23 μονάδες από τον Μητσοτάκη. Για να κάνεις rebranding πρέπει να φέρεις κάτι καινούργιο. Όλη αυτή η φασαρία ήταν για να φάνε τον Πολάκη. Δεν τον τρώγανε από μόνοι τους, έπρεπε να κάνουν αυτή τη φασαρία;" συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στο βιβλίο Τσίπρα σημειώνοντας ότι "αναφέρεται στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου το μεγαλύτερο γδάρσιμο των ελευθέρων επαγγελματιών των τελευταίων 100 ετών. Ο κ. Τσίπρας την υπερασπίζεται, τη θεωρεί σωστή και θα την επαναλάβει. Όχι μόνο δεν πιστεύει ότι έκανε λάθος αλλά σωστά. Αλλά το ερώτημα είναι αφού το πιστεύει αυτό, γιατί τον έβγαλαν από τα ψηφοδέλτια του 2023 τον Κατρούγκαλο".

Πηγή: thetoc.gr