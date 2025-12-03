Η γκρίνια υπουργού πως δεν τον ακούν για τα αγροτικά και η αντιπαράθεση για τα μπλόκα

Μίλησα με διάφορους κυβερνητικούς για το θέμα και το κλίμα που εισέπραξα είναι πως υπάρχει προβληματισμός, αλλά και εσωτερική γκρίνια. Ο ένας υπουργός «έδινε» τον άλλον, προσεκτικά μεν, αιχμηρά δε.

Άκουσα κατηγορίες για «κωλυσιεργία», για «άγνοια των θεμάτων» και για «παράλογες απαιτήσεις». Και η δυσαρέσκεια μοιράζεται ανάμεσα στο Μαξίμου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πιο ενδιαφέρον που άκουσα ήταν από άμεσα εμπλεκόμενο υπουργό, που μου μετέφερε τη δυσαρέσκειά του πως «εδώ και τρεις μήνες έλεγα τι έρχεται και δεν με άκουγε κανείς».

Ο συγκεκριμένος ακούω πως το πιο πιθανό είναι να μην μείνει στη θέση του τη νέα χρονιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει από τώρα τις αποφάσεις του αλλά δεν θέλει να «αδειάσει» κανέναν προτού περάσει η καταιγίδα των αγροτικών μπλόκων.

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