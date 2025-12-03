Τσίπρας: Απόψε η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Οι προσδοκίες, οι παρόντες και η αλλαγή στάσης Ανδρουλάκη

Η αποψινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ίσως ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική επικαιρότητα, εγκαινιάζοντας ατύπως το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού

Σε κεντρικό πολιτικό “event” πρόκειται να εξελιχθεί η αποψινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς στις 7 το απόγευμα. Ο πρώην πρωθυπουργός από την Δευτέρα της προηγούμενος εβδομάδας επανήλθε ως κεντρικό πρόσωπο της επικαιρότητας, ενώ όλοι και όλες αναμένουν με ενδιαφέρον τα πολιτικά «σήματα» που θα στείλει.

Ο ίδιος άλλωστε έχει προαναγγείλει πως στην διάρκεια της παρουσίασης θα δώσει απαντήσεις σε όσους του επιτέθηκαν για τα γραπτά του, ενώ ένα από τα κεντρικά ζητούμενα είναι εάν θα προαναγγείλει και τη δημιουργία κόμματος.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr