Το ξύλο στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή και οι απειλές του Φραπέ

Το «σύνθημα» το έδωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η Αστυνομία σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, θα επιβάλει τον νόμο. Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, μεταφέροντας την σκληρή κυβερνητική «γραμμή».

Δεν ξέρω κατά πόσον η επίθεση στους αγρότες θα έχει τα αναμενόμενα πολιτικά οφέλη για την κυβέρνηση, αλλά το βέβαιο είναι πως η ένταση θα έχει άλλες παράπλευρες και ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις.

Τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα φάνηκαν άλλωστε με το «καλημέρα». Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε με σπασμένα πλευρά. Ο Σιδερόπουλος κατήγγειλε ότι αστυνομικός τον έβαλε σε κλούβα μετά τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τον πάτησε με το γόνατο με αποτέλεσμα να του σπάσει πλευρά.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά εν προκειμένω, είναι πως ο Σιδερόπουλος είναι η «γαλάζια» φωνή στον Κάμπο, ένας από τους πιο γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ από τη δεκαετία του '90. Έχει υπάρξει άλλωστε και τοπικό στέλεχος της ΝΔ στην Λάρισα, βοηθώντας ορισμένους να εκλεγούν βουλευτές.

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