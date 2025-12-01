Δημοσκοπήσεις: Μακράν πρώτη η ΝΔ αλλά η πλειοψηφία ζητά πολιτική αλλαγή

Διαφορά ασφαλείας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να απολαμβάνει στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ, που βλέπει μεν τα ποσοστά της να βελτιώνονται, έστω και οριακά την τελευταία περίοδο, αλλά και τη μεγάλη πλειονότητα του εκλογικού σώματος να τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής.

Η ολοκλήρωση της προηγούμενης εβδομάδας επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση σειρά δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας και σε γενικές γραμμές αποτυπώνουν τις ίδιες τάσεις.

Η ΝΔ παραμένει αναμφισβήτητα ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού με ποσοστά που την κρατούν μεν μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά που της επιτρέπουν ταυτόχρονα να μην απειλείται — τουλάχιστον στο ορατό μέλλον — από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, η ΝΔ καταγράφει μικρή αύξηση της επιρροής της τον τελευταίο μήνα, που την φέρνει πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024 (28,3%).

Αναλυτικότερα, η εταιρεία Marc εκτιμά την εκλογική επιρροή της ΝΔ σε 31% (έναντι 30,5% τον Οκτώβριο), η Palmos Analysis σε 30,1% (έναντι 29,3% τον Σεπτέμβριο), η Interview σε 30% (έναντι 29,2% στις αρχές Νοεμβρίου) και η GPO σε 29,1% (έναντι 28,6% τον Οκτώβριο).

Πλειοψηφικό το αίτημα της πολιτικής αλλαγής

Την ίδια στιγμή, όμως, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση και τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη GPO το 70,8% επιθυμεί να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση από τη σημερινή, ενώ αντίθετα το 27,2% θέλει να συνεχίσει για τρίτη θητεία η ΝΔ έχοντας ως πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την εταιρεία Marc το 67,5% του εκλογικού σώματος δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και το 50,8% προτιμά πολιτική αλλαγή «με άλλα κόμματα στην κυβέρνηση και όσο πιο γρήγορα γίνεται». Σε αντίστοιχο μήκος κύματος και η Palmos Analysis εκτιμά ότι το 70% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση.

Καθαρά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ αλλά δεν απειλεί τη ΝΔ

Ένα τρίτο συμπέρασμα της περιόδου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ προηγείται πλέον άνετα στη μάχη για τη δεύτερη θέση, αλλά δεν φαίνεται να απειλεί τη ΝΔ. Η Interview εκτιμά την επιρροή του ΠΑΣΟΚ σε 16% (παραμένει σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), η GPO σε 15,2% (από 15,4% τον Οκτώβριο), η Marc σε 14% (παραμένει σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και η Palmos Analysis σε 12,4% (έναντι 13,6% τον Σεπτέμβριο). Σε όλες τις έρευνες, πάντως, το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον διαφορά άνω των 3 μονάδων από το τρίτο κόμμα.

Σημαντική η επιρροή των «κομμάτων» Τσίπρα - Καρυστιανού

Κοινή συνισταμένη των ερευνών της περιόδου είναι και η εκτίμηση για τη δυναμική που θα είχαν κόμματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε ό,τι αφορά την επιρροή ενός φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η GPO την εκτιμά μεταξύ 11,8% και 21,8% (αυξημένη κατά 2,4% έναντι του Σεπτεμβρίου), ενώ ταυτόχρονα εκτιμά ότι το 26,5% των πολιτών θεωρούν ωφέλιμη για τη χώρα την ίδρυση ενός κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, η Palmos Analysis καταγράφει την εκλογική επιρροή Τσίπρα μεταξύ 9% και 18%. Επίσης, σύμφωνα με την Marc το 26,1% των πολιτών βλέπουν με θετικό πνεύμα το ενδεχόμενο ενός κόμματος Τσίπρα, καθώς δηλώνουν ότι θα αποτελέσει «μια ευκαιρία ανασύνταξης της κεντροαριστεράς».

Την ίδια ώρα, η επιρροή ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού υπολογίζεται από την Palmos Analysis μεταξύ 9% και 11%, ενώ σύμφωνα με την GPO το 26,1% θεωρεί ότι ένα κόμμα υπό την προεδρία της θα ήταν ωφέλιμο για τη χώρα.

Όσο για την επιρροή ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή υπολογίζεται από την Palmos Analysis μεταξύ 2% και 11%. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Marc το 19,6% του εκλογικού σώματος πιστεύει ότι ο κ. Σαμαράς πρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Ακόμη, κατά την μέτρηση της GPO το 17,4% των πολιτών εκτιμά ότι ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα ήταν ωφέλιμο για τη χώρα.

Πηγή: cnn.gr