Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση δείχνει εάν του έκανε καλό η «Ιθάκη» 29-11-2025 16:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται πλέον στα βιβλιοπωλεία, όμως το πραγματικό στοίχημα για τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι η εκδοτική επιτυχία, αλλά η πολιτική του δυναμική. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο instanews.gr Ο κίπερ και οι 4 της άμυνας: Οι 5 Έλληνες στα μετόπισθεν που ειναι πολύ πιθανό να ξεκινάει του χρόνου ο Νίστρουπ menshouse.gr 40+ και πιο juicy από ποτέ: Η απίστευτη μεταμόρφωση της Χριστίνας Ορφανίδου 6 χρόνια μετά το «Big Brother» του ΣΚΑΪ (Pics) dailymedia.gr Γρήγορος, εγκεφαλικός, με τρομερό αμυντικό φίλτρο: Βλέπει στον γιο του Σισέ τον νέο ηγέτη της άμυνας menshouse.gr Ο… γκουρού των δημοσκόπων: Ο μοναδικός που βλέπει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κάλπη instanews.gr H FIFA απαγόρευσε την ωραιότερη φανέλα του Μουντιάλ! menshouse.gr Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Σε σχέση με πασίγνωστο μοντέλο dailymedia.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Μη ανιχνεύσιμη από τους δημοσκόπους: Η περιοχή της Ελλάδας που βγάζει Καρυστιανού πρώτη και με διαφορά instanews.gr Το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση δείχνει εάν του έκανε καλό η «Ιθάκη» SHARE