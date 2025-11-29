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Το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση δείχνει εάν του έκανε καλό η «Ιθάκη»

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Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται πλέον στα βιβλιοπωλεία, όμως το πραγματικό στοίχημα για τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι η εκδοτική επιτυχία, αλλά η πολιτική του δυναμική.

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Το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση δείχνει εάν του έκανε καλό η «Ιθάκη»