ΟΠΕΚΕΠΕ: Η νέα κλήση στον «Φραπέ» και η σκληρή κόντρα για την δήθεν «κουμπαριά»

Η δήλωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, που έκανε λόγο για «κουμπαριά» του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη, που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Φραπές» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε ανάφλεξη στο πολιτικό σκηνικό με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για «ψέματα» και το Μαξίμου να του ζητά να ανακαλέσει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις κατηγορίες ότι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real FM: «Φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα;»

«Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριακού Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο; Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Κοινός συκοφάντης, συμπεριφερόμενος ως τρολ»

Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη που κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για ψέματα: «Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές» και κατέληξε: «Καλούμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

Λίγο αργότερα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εξέδωσε και ανακοίνωση λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος. Από την ανάγνωση σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του. Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».

Επίσης κύκλοι του Μαξίμου, πάντως αναφέρουν ότι θα απαιτήσουν απάντηση από το ΠΑΣΟΚ.

Επέμεινε ο Ανδρουλάκης με επίδειξη... εφημερίδας

Παρά τα κυβερνητικά πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε από το βήμα της Βουλής και επέμεινε στις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι «Μάλλον δεν είναι μελετηροί στο Μαξίμου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάβασε αποσπάσματα από τους φερόμενους διαλόγους του «Φραπέ» και στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος; Που έχετε το θράσος να ζητάτε και τα ρέστα».

«Είναι γνωστά τα γεγονότα και γνωστοί οι προστάτες της γαλάζιας συμμορίας. Αφήστε τα περί προπαγάνδας. Αν θέλατε δικαιοσύνη, θα αφήνατε τους βουλευτές σας να αποφασίσουν το καλοκαίρι για το τι έπρεπε να κάνει η δικαιοσύνη για τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη κι όχι να τους κρύψετε. Που έχετε θράσος και μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνετε και συμψηφισμούς. Εδώ, λοιπόν, εξελίσσεται μια παρωδία, ακριβή όμως. Την πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. Μια παρωδία που την πληρώνει ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», πρόσθεσε.

Προς επίρρωση, μάλιστα, του ισχυρισμού του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον Μανόλη Ξυλούρη.

Θεοδωρικάκος: «Κ. Ανδρουλάκη λέτε συνειδητά ψέματα»

Η σκληρή σύγκρουση στη Βουλή, είχε συνέχεια και το απόγευμα όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αποδόμησε – όπως υποστήριξε – το δημοσίευμα. Μάλιστα, ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανασκευάσει:

«Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη γιατί έχετε πει ένα ψέμα, ότι είναι κουμπάρος του. Δεν είναι κουμπάρος του. Αυτό το κρεσέντο προέρχεται από την ανάγκη του, είναι πιεσμένος από τα Αριστερά, αντιλαμβάνομαι ότι πιέζεστε από τον Αλέξη Τσίπρα», υποστήριξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποδίδοντας τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκοπική πίεση του δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη εξ αριστερών.

Η κόντρα πάντως δεν τελείωσε εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε εκ νέου το λόγο, σχολιάζοντας πως «μόνο τον… Πίνατ δεν έχουν αναφέρει από το Μέγαρο Μαξίμου οι Ξυλούρηδες στις συνομιλίες».

Δείχνοντας στο Σώμα και καταθέτοντας στα πρακτικά δημοσίευμα από το 2004, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε: «Εδώ είναι η φωτογραφία. Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Να μας πει ο πρωθυπουργός και η κυρία Μπακογιάννη εάν είναι κουμπάροι! Σας ευχαριστώ, γεια σας!», όπως είπε, αποχωρώντας από την αίθουσα της Ολομέλειας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ωστόσο σημείωσε πως το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρεται στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη. «Σας διαβάζω το δημοσίευμα που μας φέρατε. Ο Κώστας Μητσοτάκης πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη λέει. Είπε συνειδητά ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και πηγαίνουμε σε φασίζουσες καταστάσεις», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Εκ νέου κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική

Την ίδια ώρα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής αποφάσισε την εκ νέου κλήση για κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», μετά την σχετική πρόταση της ΝΔ και ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, έχουν καταθέσει κοινό αίτημα για βίαιη προσαγωγή του.

«Ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί ως μάρτυρας να καταθέσει για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν και διερευνά η επιτροπή μας» είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης είχε πει ότι «μετά τη χθεσινή κατάθεση του κ. Αντωνοπούλου και τις αποκαλύψεις που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ για τις σχέσεις τού στενού συνεργάτη και φίλου τού κυρίου Ανδρουλάκη με τον κ. Ξυλούρη, και την οικογένειά του, η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει: να κληθεί εκ νέου, άμεσα, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης, σε συνέχεια της πρώτης του κλήσης, όπου με πρωτοβουλία της ΝΔ εστάλη στην ελληνική Δικαιοσύνη, [. . .] για να μας καταθέσει κι εκείνος τί γνωρίζει για τις σχέσεις του με τον κ. Αντωνόπουλο και γενικότερα με το σύστημα του ΠΑΣΟΚ, στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κ. Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να κριθεί για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βιαία προσαγωγή του».

«Σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Όλο αυτό είναι ένα απελπισμένο σωσίβιο», απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη, επισημαίνοντας πως «μας κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή της ΝΔ, φαίνεται πώς έχει ευαισθησίες μόνο για την υποτιθέμενη σύνδεση του Γιώργου Ξυλούρη με το σύστημα ΠΑΣΟΚ».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης σημείωσε ότι η επιτροπή έχει δικαίωμα και κλήτευσης και διαταγής για βίαιη προσαγωγή μάρτυρα. Με το αίτημα βίαιης προσαγωγής συμφώνησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει ο μάρτυρας. Μετά από τη θέση της πλειοψηφίας, το προεδρείο θα λειτουργήσει ώστε ο κύριος Ξυλούρης να έρθει και να καταθέσει», ανέφερε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος, σημείωνοντας ότι «κάθε μάρτυρας έχει την υποχρέωση της μαρτυρίας και όποιος δεν προσέρχεται θα υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Είναι ένας ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους μάρτυρες, που θα έρθουν το επόμενο διάστημα».

Πηγές ΝΔ: «Άμεση επανακλήτευση του Ξυλούρη μετά τις αποκαλύψεις»

«Μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις σχέσεις του στενού φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και τέως προέδρου της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Λ. Αντωνόπουλου με την οικογένεια Ξυλούρη, οι οποίες προέκυψαν μετά από τις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση επανακλήτευση του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν ότι «εάν ο Γ. Ξυλούρης δεν προσέλθει στην Εξεταστική, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για την βίαιη προσαγωγή του, ενώ σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει».

Πηγή: cnn.gr