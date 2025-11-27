Ο «σοσιαλισμός» με την υπογραφή Κεραμέως και το «μηδέν εις το πηλίκον»

Ακούγοντας χτες τις ανακοινώσεις της Νίκης Κεραμέως για τις νέες ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις και τις πανηγυρικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, νόμιζα πως στην Ελλάδα έχουμε πια σοσιαλισμό και πως οι εργάτες πήραν την εξουσία, πετυχαίνοντας να επιβάλλουν στους εργοδότες το δίκιο τους.

Μετά διάβασα λίγο καλύτερα τι ακριβώς συνιστά η «ιστορική συμφωνία» που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας του13ωρου έχοντας δίπλα της τον πρόεδρο του ΣΕΒ και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και κατάλαβα πως πάλι μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Σας εξηγώ στα γρήγορα. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τεχνικά ζητήματα, όπως το ποσοστό κάλυψης, την ισχύ μετά την λήξη της συλλογικής σύμβασης και την επιτάχυνση διαδικασιών.

Το κρίσιμο όμως, αγαπητοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες είναι άλλο: Με τους νόμους που έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και με το πλαίσιο που διαμόρφωσε καταργώντας άλλους, οι εργοδότες, τα αφεντικά συνεχίζουν να έχουν την απόλυτη εξουσία επί των συλλογικών συμβάσεων.

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