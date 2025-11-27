Να κερδίζει ο σύντροφός σου το Τζόκερ και να μην θυμάσαι τίποτα - Άναψε φωτιές η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική

Η παρουσία της Καλλιόπης Σαμαρτζίδου χθες στην εξεταστική επιτροπή δεν θύμιζε σε τίποτα τις αναρτήσεις της, οι οποίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα βίντεο με την ίδια στο τιμόνι να οδηγεί την κατακόκκινη Ferrari, η οποία ανήκει στον σύντροφό της, την οδήγησαν στη θέση της ελεγχόμενης, χωρίς όπως είπε, να γνωρίζει τον λόγο.

Φορώντας ένα μπλε-μωβ κουστούμι, και με δεκάδες έγγραφα ανοιγμένα μπροστά της, υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο, αλλά ότι έχει ελεγχθεί πολλές φορές, χωρίς να βρεθεί τίποτε μεμπτό.

"Είμαι από το 2017 αγρότισσα, δηλώνω καλλιέργειες και χωράφια και παίρνω επιδοτήσεις" είπε η πρώην υποψήφια στην εκλογική αναμέτρηση του 2019 με την Νέα Δημοκρατία, η οποία ωστόσο κόπηκε στις εκλογές του 2023, λόγω του προφίλ που εξέπεμπε προς τα έξω. Στο πόρισμά της η Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε ευρήματα- όπως ανέφεραν οι βουλευτές- μέλη της εξεταστικής επιτροπής- που συνδέονται με ύποπτες συναλλαγές, οι οποίες κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που δεν έχουν σχέση με την κτηνοτροφία ή τις αγροτικές δραστηριότητες, ζητώντας την δέσμευση της περιουσίας τόσο της ίδιας όσο και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία.

"Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά μου. Μόνο ένα μηχανάκι" είπε η κ. Σεμερτζίδου, "το αυτοκίνητο (σ.σ η κόκκινη Φεράρι) ανήκει στον σύντροφό μου και αγοράστηκε το 2004 (σ.σ μάλιστα κατέθεσε και το τιμολόγιο της αγοράς) θα έπρεπε να πάρω άδεια για να το οδηγήσω; αναρωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι μετά το πόρισμα της Αρχής δεν έχει κινηθεί καμία ποινική διαδικασία σε βάρος της ίδιας ή του συντρόφου της.

Ερωτηθείσα από τον Μακαριο Λαζαρίδη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Χ. Μαγειρία, η μάρτυρας παρέπεμπε στον ίδιο, προκαλώντας την ενόχληση του γαλάζιου βουλευτή: "Θα έπρεπε να είχατε έρθει καλύτερα προετοιμασμένη εδώ" της είπε, συμπληρώνοντας: "το αυτοκίνητο όμως ξέρατε να το παίρνατε".

" Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, μου στέλνουν μηνύματα, e-mail, φοβάμαι να κυκλοφορήσω! Τι άλλο να σας πω;" απάντησε έντονα φορτισμένη η μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχει καταστραφεί η ζωή της.

Το τζόκερ και τα γενέθλια

Η πληροφορία που φαίνεται ότι είχε κυκλοφορήσει για κάποια κέρδη από τυχερά παιχνίδια του συντρόφου της μάρτυρος, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτη από την Μιλένα Αποστολάκη. Είχε προηγηθεί άλλωστε ο μάρτυρας Στρατάκης, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κόρη του μπορεί να είχε κερδίσει κάποιο λαχείο, μετά το 2017.

Μ. Αποστολάκη: Είχε κερδίσει ο σύντροφός σας κάποια ποσά; Σε κάποιο παιχνίδι;

Μάρτυρας; Μπορεί, μάλλον ναι

Μ. Αποστολάκη: Θυμάστε τα ποσά;

Μάρτυρας: όχι, δεν θυμάμαι

Μ. Αποστολάκη: εγώ αν είχα κερδίσει, θα το θυμόμουν, όπως θυμάμαι τα γενέθλιά μου.

Μάρτυρας: δεν το θυμάμαι, άλλωστε δεν ήταν μεγάλα τα ποσά. Αν ήταν, μπορεί να το θυμόμουν. Άλλωστε δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά.

"Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς, που είναι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά "τυχερά" τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας" σχολίασε δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας ότι μάρτυρες δεν λένε όλη την αλήθεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ:

"Κατά σατανική σύμπτωση και η κόρη του "Χασάπη" είχε κερδίσει αρκετές φορές το λαχείο. Φαίνεται ότι η "τύχη" ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο "γαλάζιο" σκάνδαλο".

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, "ξύνοντας" ένα τυχερό παιχνίδι, αλλά όπως είπε "τζίφος" γιατί κέρδισε μόνο 2 ευρώ.

Την ερχόμενη Πέμπτη την πόρτα της εξεταστικής επιτροπής της Bουλής θα περάσει ο Χ. Μαγειρίας.

Πηγή: thetoc.gr