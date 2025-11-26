Χαμός στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη: Ατάκες «φωτιά» γύρω από τον Καραναστάση

Αμείωτη συνεχίζεται η ένταση γύρω από το πρόσωπο του του Διαμαντή Καραναστάση, μία εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή από το βουλευτικό αξίωμα. Συγκεκριμένα, τα αίματα άναψαν ξανά στη Βουλή, όταν το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε στο θέμα και επιτέθηκε στην πλειοψηφία.

Μάλιστα προχώρησε και στην προβολή ενός βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο όπως υποστήριξε, καταγράφεται το «γλείψιμο» του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή Καραναστάση, επιχειρώντας να εκθέσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το ''γλείψιμο'' του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου.

Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «show» της κας Κωνσταντοπούλου, που όπως σχολίασε «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο», γι' αυτό οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Πλεύση κάτω από τη Φωνή Λογικής.

Ο υπουργός αναγνώρισε πάντως την «αγάπη» που δείχνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Διαμαντή Καραναστάση επιμένοντας ότι είναι διορισμένος, καθώς «δεν κατέβηκε με σταυρό και δεν πήρε σταυρό». Η κόντρα συνεχίστηκε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει ως «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη». Από τα πυρά της δε γλίτωσε ούτε το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου εξόργισε και τον Γιώργο Λαμπρούλη, όταν υποστήριξε πως το ΚΚΕ «έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν», με το βουλευτή να της φωνάζει εξοργισμένος: «λες ψέματα! Απόδειξέ το!».

«Πονάει η αλήθεια. Στην κ. Διγενή και την κ. Φόνσου δεν είπατε να παραιτηθούν» διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή», ξέσπασε ο Άδωνις Γεωργιάδης επαναλαμβάνοντας ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έχοντας τον τελικό λόγο, ο υπουργός κατά την ομιλία του και σχηματίζοντας την περιβόητη καρδιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα χέρια του, της επιτέθηκε για τον Σταύρο Παπασταύρου και τη στάση της απέναντί του.

«Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο διάλογος που φούντωσε τη «φωτιά»

Κωνσταντοπούλου σε ΝΔ για Καραναστάση: «Έχετε επιπέσει πάνω σε έναν καλλιτέχνη λέγοντας του τα εξ αμάξης από ψέματα».

«Θα μιλήσω για ψεύτες και θα μιλήσω για όλους εσάς της ΝΔ που από την προηγούμενη Τετάρτη ο πρώην βουλευτής μας ο κ. Καραναστάσης είπε ότι ''δεν ανέχομαι την βρωμιά σας και παραιτούμαι'', επι μια εβδομάδα, όλη η κυβέρνηση με προεξάρχοντας Μαρινάκη, Γεωργιάδη, Λαζαρίδη, έχετε σηκώσει κονιορτό. Έχετε επιπέσει επάνω στον καλλιτέχνη που παραιτήθηκε, λέγοντας του τα εξ αμάξης από ψέματα, ότι ήταν διορισμένος και όχι εκλεγμένος. Διορισμένος είναι ο κ. Μαρινάκης και οι μισοί σας υπουργοί» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και στην συνέχεια έβαλε να παίζει βίντεο με δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη για τον Δ. Καραναστάση.

«Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα πίσω από την Ελληνική Λύση»

«Σόου με βίντεο. Απαράδεκτο μια πρώην πρόεδρος της Βουλής να έρχεται και να παραβιάζει τον κανονισμό με τέτοιο χυδαίο και απαράδεκτο τρόπο. Σιγά σιγά ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει το πραγματικό σας πρόσωπο. Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είστε πίσω από την Ελληνική Λύση» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Στο ΚΚΕ που έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν γιατί δεν είπατε τα ίδια; Γιατί δεν κάνατε την ίδια φασαρία; Αλλά δεν σας πειράξαν αυτά. Η Πλεύση σας πείραξε» πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτωντας τον υπουργό.

«Ανάγωγη. Σταμάτα. Μη με διακόπτετε επιτέλους. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και μας τα κάνεις αυτά στη Βουλη. Εάν το επιχείρημα της κα Κωνσταντοπούλου ότι ο λόγος που κ. Καρανασταστης είναι νομιμά εκλεγμένος γιατι η κα. Δημοπούλου του έδωσε τη θέση της τότε ο Μπιμπίλας δεν είναι αδίκως εκλεγμένος γιατί η κα. Δάλλα δεν του έδωσε την θέση της; αναρωτήθηκε ο υπουργός και συνέχισε: «Εσείς που μας το παίζετε τόσο πολύ υπέρ των γυναικών γιατί κόψατε 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες;».

«Επί δύο χρόνια ο Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος»

«Σύμμαχος και πολιτικός σας φίλος ήταν ο κ. Κασιδιάρης. Μαζί ρίξατε τον Σαμαρά» είπε σε υψηλούς τόνους ο κ. Γεωργιάδης για να απαντήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Βγήκατε εκτός εαυτού και μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα ότι έβλεπα τον Παπαδόπουλο. Δεν εξέλεξε τον Μάϊο του 2023 βουλευτές η Πλεύση. Κι εσείς κόπτεστε για βουλευτές που δεν εξελέγησαν.

Αντί να πάει σε καμία εκκλησία να ανάψει κανένα κερί για τον κ. Παπασταύρου, του οποίου οι κατηγορίες κατέπεσαν όλες σε όλα τα δικαστήρια. Βρωμιά είναι να μην μπορείς να ζητήσεις συγνώμη από ανθρώπους που κατάφορα έχεις αδικήσει. Φτιάξατε το ψηφοδέλτιο των δεύτερων εκλογών σύμφωνα με τα γούστα σας.

Επί δύο χρόνια ο Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος. Βαρέθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά πάει πολύ να μας μιλάει και για βρωμιά. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγνώμη από όλους αυτούς που κατηγορείτε.

Αν είχατε μέσα σας ψυχή και δεν ήταν τόσο βρώμικη θα ζητάγατε συγνώμη που τον αδικήσατε τον κ. Παπασταύρου. Αλλά έτσι για να βγάλετε τα σωψυχά σας πάνω στην ελληνική κοινωνία».

Πηγή: cnn.gr