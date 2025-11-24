Τσίπρας: Το σχέδιο Βαρουφάκη ήταν να τυπώναμε κουπόνια αντί για χρήματα -«Είσαι με τα καλά σου;»

Το... σχέδιο του Γιάννη Βαρουφάκη για να αντιμετωπίσει η χώρα το φάσμα της χρεοκοπίας αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.