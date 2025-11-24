Βιβλίο Τσίπρα: Η πρώτη μέρα στο Μαξίμου, η απουσία Σαμαρά και οι 2 νεκροί πιλότοι

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», που βρίσκεται από σήμερα (24/11) στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, αναμένεται να δημιουργήσει αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό.

Στο κεφάλαιο «Πρώτη μέρα στο Μαξίμου», ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει πώς πέρασε το πρώτο 24ωρο ως πρωθυπουργός, την «αρνητική έκπληξη» όπως χαρακτηρίζει την απουσία του Αντώνη Σαμαρά και τη… σωτήρια μακαρονάδα με κιμά από έναν εργαζόμενο του Μεγάρου.

Σελίδα 123: Μετά την ορκωμοσία, αντί να περπατήσω, ως εθιμικό, μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, μπήκα στο αυτοκίνητο με προορισμό την Πλάκα. Πολλοί παραξενεύτηκαν, καθώς όλα τα μάτια ήταν στραμμένα επάνω μου και περίμεναν την είσοδό μου στο Μέγαρο, μια στιγμή πολύ ισχυρού συμβολισμού. Το Μέγαρο της εξουσίας να ανοίγει σε έναν Πρωθυπουργό που ιδεολογικά και πολιτικά πρόσκειται στους ηττημένους του Εμφυλίου και όλως παραδόξως για τα ελληνικά πολιτικά ήθη δεν είναι γόνος κάποιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας, ούτε έστω κάποιας γνωστής οικογένειας της μεγαλοαστικής τάξης.

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