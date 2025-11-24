Η γραμμή της κυβέρνησης για τα μπλόκα των αγροτών και οι πληροφορίες για τον ανασχηματισμό

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών.

Παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται η διαδικασία των αποζημιώσεων θα προχωρήσει, τα προβλήματα των ανθρώπων στην επαρχία παραμένουν μεγάλα ενώ το κλίμα επιβαρύνθηκε και από τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με απλά λόγια η κυβέρνηση πρέπει να βρει άμεσα -και με κάποιο μαγικό τρόπο- λύσεις για διαχρονικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί και με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες είναι πως οι κινητοποιήσεις είναι υπερκομματικές και θα είναι καθολικές σε όλη τη χώρα.

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