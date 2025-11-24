Η παρουσία του υιού Μητσοτάκη στις κάλπες της ΝΔ και το «ναυάγιο» παρά τον Λοβέρδο

Χτες έλαβαν χώρα οι εσωκομματικές εκλογές για τους συνέδρους και τις διοικήσεις των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Από τη διαδικασία κρατώ δύο γεγονότα.

Πρώτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη διαδικασία μαζί με το γιο του, κίνηση που σχολιάστηκε από γαλάζιους φίλους μου δεόντως. Όλοι τους μου έλεγαν ότι δεν πήρε τυχαία μαζί του με τον νεαρό Κωνσταντίνο .

Ο «ψηλός»

Το δεύτερο γεγονός, για το οποίο σας είχαν ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάποιοι ανακάλυψαν εσχάτως, είναι πως ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναδεικνύεται αφανώς αλλά σαφώς σε εσωκομματικό παράγοντα στη ΝΔ.

Καλοί γνώστες των εσωκομματικών μου έλεγαν να περιμένω τα τελικά αποτελέσματα, που απ' ότι φαίνεται θα αργήσουν λίγα 24ωρα, για να έχουμε καλή εικόνα. Αλλά η πρώτη εντύπωση είναι πως ο πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού εξέλεξε ουκ ολίγους δικούς του συνέδρους. Ή για να ακριβολογώ, εξελέγησαν αρκετοί που βρίσκονται κοντά του, αλλά δεν έχουν ακόμα εκδηλωθεί...

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